El próximo año habrá elecciones de gobernador en los estados de México y Coahuila. Hay quienes suponen que López Obrador concentrará sus fuerzas en la primera de esas entidades, por la importancia electoral que tiene, y que eso hará que en Coahuila el PRI tengan una oportunidad mayor de alzarse con el triunfo. No comparto esa opinión. Pienso que AMLO irá por the whole enchilada, como dicen los americanos ...