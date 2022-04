Tiempo de cierre

Los 52 días antes de cada cumpleaños representan el cierre de nuestro año personal. Durante este tiempo nos encontramos en procesos físicos y emocionales, procesos en que se va lo que ya no necesitamos o que no será parte de nuestra nueva frecuencia. Es común ver separaciones, cambios, enfermedades, además de una falta de energía acompañado de una sensación de tristeza o frustración. Estos síntomas anuncian cambios y no son nada que temer. Así como una oruga se mete a un capullo, hay períodos en que nos conviene retirarnos un poco. Es extraño. Siento que he estado ya en un retiro hace mucho, y ahora comienzo estos 52 días. Creo que hay una gran diferencia entre haberme desconectado y ahora saber que me hace falta estar un tanto retirada, pero conectada conmigo. Si nos conectamos con los procesos que se presentan en este tiempo de transición, llevamos la posibilidad de cosechar beneficios que no habíamos considerado.

No se trata de sentarnos a padecer, sino de activamente vivir la experiencia de las sensaciones difusas que poco a poco, por medio de la atención, se vuelven más claras y dibujan necesidades, determinaciones, decisiones, planes, objetivos. Hoy (2 de abril) no contemplaré lo que necesito ni lo que viene. Habrá tiempo de comenzar ese proceso mañana. Del 4 de abril al 25 de mayo estaré atenta. Es como la luna nueva de cada mes, un tiempo para notar lo que va surgiendo desde adentro de uno mismo. ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Qué debo soltar? ¿A qué me debo agarrar con todas mis fuerzas?

Y, ¿cuándo son los 52 días antes de tu cumpleaños?