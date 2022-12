“No me mires, que miran que nos miramos. / Miremos la manera de no mirarnos. / No nos miremos, / y cuando no nos miren nos miraremos”. Necesitaría yo que estuviera aquí mi sabia y bondadosa maestra de Literatura en el tercer año de secundaria de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila, doña Amelia Vitela viuda de García, para que me dijera a qué género pertenecen esos lindos versos, si son rima, copla ...