TikTok provoca el derrumbe del metaverso

La noticia que colocó de cabeza al mundo de las plataformas digitales, de servicio de redes y medios sociales fue el derrumbe de las acciones de Meta Platforms, Inc. (Facebook, WhatsApp e Instagram) en 26 por ciento del valor en la bolsa de valores de New York el pasado 3 de febrero de 2022. Dicho evento alarmó a los analistas de Wall Street en economía y finanzas porque a lo largo de 18 años de existencia de la firma, jamás había sucedido una caída de con esas dimensiones en las acciones de la empresa, la cual los expertos la han denominado la peor desplome de la historia de cualquier empresa de Estados Unidos en un día. En el mercado accionario la pérdida aproximada fue de 251 millones de dólares de su valor capitalizable en el mercado accionario.

La razón del inédito derrumbe de un cuarto del valor de las acciones capitalizables en bolsa de Meta Platforms, Inc. se explica por la reducción en los usuarios activos por día en el ultimo trimestre de registrado con respecto al anterior inmediato. En los últimos tres meses han sido mil 929 millones de usuarios los que se han conectado a la red social en algún momento cada día, una cifra estratosférica e inimaginable. Sin embargo, es una cifra menor que tres meses antes cuando el número de usuarios activos diariamente fue de mil 930 millones, es decir, un millón menos, un hecho que nunca había sucedido en los 18 años de existencia de la compañía. “Esta estadística siempre se había pintado de verde -cifra positiva- y que el porcentaje, aunque pequeño, sea negativo ha dado pie a pensar que la curva ha llegado a su punto más alto y que a partir de ahora se va a ir decreciendo sin control, ni frenos”.

La interpretación más acertada y objetiva de la reducción de los usuarios de la red social que provocó el desastre bursátil son la reducción de algunos sectores generacionales de la población, como ha sucedido en países como España, Portugal y japón entre otros, es que, la población que interactúa en Facebook está envejeciendo y la plataforma no hace el mínimo esfuerzo para atraer a las juventudes, “precisamente es la franja de edad que menos presencia tiene entre sus fieles.” No obstante, el verdugo de Facebook es la famosa red social de videos cortos que se popularizó a nivel mundial durante la pandemia: TikTok.

La plataforma de videos cortos, propiedad de la compañía China ByteDance, se ha convertido en un fenómeno mundial de masas, especialmente entre las y las adolescentes y jóvenes. “En 2021, esa aplicación fue la más descargada las tiendas de iOS y Android, al sumar 656 millones de usuarios. De esta manera superó a Instagram, Facebook y WhatsApp, segunda, tercera y cuarta, respectivamente, en dicha clasificación.” Lo anterior demuestra que el reinado de Meta Platforms, Inc.-antes Facebook-, de menos de dos décadas está por terminar y la carrera por conquistar a las y los internautas jóvenes de las plataformas digitales de servicio de redes y medios sociales ha comenzado con un competidor fuerte e innovador que agrada a las nuevas generaciones.

El derrumbe bursátil de Facebook por el desplome de 26 por ciento del precio de sus acciones es un síntoma de debilidad ante nuevas las plataformas digitales de servicio de redes y medios sociales que se ubican en el mercado de las redes sociales. Sin embargo, la caída del valor de mercado es un fenómeno aparente y especulativo que se ubica en la órbita financiera. Lo que sucedió es la reducción del precio de la acción porque disminuyó la expectativa de su valor de mercado a futuro, por la pérdida de un millón de usuarios en el último trimestre. Ese síntoma inquietó a las y los accionistas de Facebook -Meta Platforms, Inc- en el la bolsa de valores de New York que optaron por vender sus acciones en masa por la reducción de usuarios.

No obstante, el valor de mercado de Facebook está condicionado por las expectativas a futuro de la capitalización de sus acciones en la bolsa de valores y no por su valor real en infraestructura, tecnología y empleados y trabajadores, que es mucho menor que lo que circula en el mercado accionario. Es decir, que las acciones que adquieren los accionistas no es dinero que se convierte en capital que se coloca para ampliar la acumulación de capital -la infraestructura, el equipo y la fuerza de trabajo-. Por tanto, es un capital ficticio pues asemeja ser capital pero es solo dinero que circula en la bolsa de valores. Por tal motivo, el valor de mercado es especulativo al capital real de Meta Platforms, Inc.

La especulación es gigantesca en la bolsa de valores, más para una empresa de tal magnitud de relevancia mundial que en una mañana puedo desplomarse su “valor de mercado”.

