Todo cae en esta vida, hasta los muros

Les platico:

De la emoción a la devoción y de ahí a la decepción.

Esta es la historia de muchos que compiten por el poder y cuando finalmente lo tienen descubren que no saben qué hacer con él.

¿Verdad, Samuel?

¿Verdad, Miguel?

Decir la verdad es una mala elección para sus intereses, y entonces, hacen de la mentira o el engaño un subterfugio.

Los entiendo.

Muchas veces, la verdad causa más daño que la mentira.

Se necesita valor para querer saberla.

Incluso muchos, teniendo la manera de alcanzarla, prefieren ignorarla.

“Ojos que no ven, corazón que no siente”, dice el refrán y dice bien.

De Berlín a Gaza y de ahí, ¿a dónde?

El 9 de noviembre se cumplirán 34 años de la caída del Muro de Berlín.

El 23 de junio del 2002 fue autorizada por el Estado de Israel la construcción de la Franja de Gaza, un muro de acero, sensores y hormigón que separa desde entonces a palestinos de israelíes.

¿Verán nuestros ojos su caída?

Las hordas de Hamás lo horadaron hace una semana, pero en lugar de derribarlo, del otro lado lo fortificaron.

Muchos opinan que todo esto es producto del apasionamiento propio de los fundamentalistas.

No lo creo.

La religión no siempre es pasión:

Hace unos días platicaba con alguien de los dogmas de fe y le dije que el único mantra al que yo me aferro es esto que escribió Pablo Neruda en su amada Isla Negra chilena, poco antes de morir:

“Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos.

Quien no cambia de marca ni se arriesga vestir un color nuevo.

Quien evita una pasión, quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño.

Quien no se permite, por lo menos una vez en la vida, huir de los consejos sensatos.

Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo”.

Cajón de sastre:

Amén, por mi Dios y el de Espinoza también, amén y adiós...

Para mi primogénito Rodrigo, que mañana cumple años... y mañana se la dedicaré también...