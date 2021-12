Todo es un remix

Se dice que no hay ideas originales, que todo es un refrito (un remix) de una idea previa: Una reinterpretación, una adaptación, una reinvención, una versión (perversión, corrupción), una actualización o un plagio descarado de algo que ya fue dicho, escrito, compuesto, escenificado.

Pensemos por ejemplo en “Star Wars”, en la peli “original” desde luego, la de 1977. Es prácticamente una calca argumental de “La Fortaleza Escondida” de Kurosawa, de 1958, y eso lo sabe todo el mundo, empezando por el zoquete de George Lucas.

Ya con el argumento “prestado” de aquella fábula épica de guerreros samurái, Star Wars toma el escenario -su ambiente intergaláctico- de los viejos seriales sci-fi también de los años cincuenta (“Buck Rogers”, “Flash Gordon”, Et, al.).

Incluso, de la maravillosa partitura de John Williams es sencillo rastrear sus orígenes e influencias, que se encuentran lo mismo en “Los Planetas” de Gustav Holst como en la partitura del filme “Kings Row” de 1942, compuesta por E.W. Korngold.

Hace 45 años “Star Wars” y todos sus elementos y temáticas nos parecían frescos innovadores, vanguardistas, pero sólo eran un refrito, del refrito, del refrito (recomiendo ampliamente el documental en cuatro partes “Everything is a Remx”, disponible en YouTube, de donde tomo el título de este texto).

En política (sí, aquí vamos) tampoco hay mucho para inventar. El más inusitado palurdo mesiánico ya ha tenido incontables encarnaciones, pero como la gente se renueva periódicamente y al parecer no contamos con memoria transgeneracional (vaya, ni siquiera tenemos memoria transexenal) nos vuelven a asestar el mismo producto una y otra y otra vez.

Con todo lo avasalladoramente mediático que resulta el fenómeno AMLO, no es ni con mucho una pieza que se pueda presumir como original. Muy al contrario, lo reprehensible de él es lo estrechamente emparentado que está con el dinosaurio del priásico temprano.

Muy a propósito de lagartos antediluvianos, en mi terruño, Coahuila, último reducto del priismo de antaño, vivimos durante casi un siglo bajo una sucesión de caciques que ya se antojaba infinita; Políticos insípidos que de un día para otro se convertían en monarcas suprahumanos, cuasi divinos, ejerciendo el cargo de Gobernador que tras un sexenio de llenarse los bolsillos regresaban a la grisura de sus vidas, para cederle el lugar a otro.

Pero llegó un día Humberto Primero, El Bailador, quien provocó entre la plebe un verdadero furor rayano en el culto a la personalidad que debe mantenerse vivo aún en el corazón de algún descerebrado.

¿Fue Humberto Moreira un innovador?

¡Para nada! Sólo un mequetrefe que aplicó con éxito algunas de las recetas más sobadas y comprobadas del populismo: Hablar el lenguaje del vulgo, simplificándolo todo hasta la infantilización; conectar con la masa (en su caso fue a través del baile colombiano); establecer una falsa dicotomía de pobre bueno, rico malo, asumiéndose redentor de los primeros; desmantelar los programas de asistencia social para entregar los apoyos a título personal, como si los estuviera sacando de su bolsillo; y sobre todo, buscarle enemigos al pueblo y convertirse en su propio antagonista.

No olvidemos que durante su sexenio, Humberto Moreira estableció vínculos con el viejo, decadente y moribundo régimen del nefando dictador Fidel Castro. Humberto viajó reiteradamente a la Isla para quemarle incienso a aquella momia infame, hicieron algunos convenios y durante cierto tiempo el gobierno del bufón de Humberto Moreira replicó algunas de las estrategias de propaganda más conocidas del régimen castrista. Así como lo oye, ya en pleno siglo 21, en Coahuila, estábamos descubriendo el hilo negro, reviviendo los viejos éxitos del siglo 20 en materia de política y gobierno, gracias a un embaucador profesional como Humberto Moreira.

Y si esta fórmula llevó a la ruina a la Isla, ¿qué cree que pasó en nuestra Entidad? ¡Lo mismo por supuesto! ¡Como por qué habría de ser diferente en nuestro caso!

Me es cada vez más difícil no ver los paralelismos entre Humberto Moreira y Andrés Manuel López, claro, toda proporción guardada. Moreira intentó brillar en la palestra nacional como lo hacía en su patria chica pero fue bajado a punta de zapes.: Duró más una diarrea que su gestión como Presidente del PRI, gracias a su cauda de corruptelas; su primera entrevista de corte nacional tuvo un impacto tremendamente negativo; luego se autoexilió y un día se despertó calentando cemento en una cárcel en Madrid, en la que aun estaría de no ser por la intervención del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Y aunque no estoy comparando la estatura moral de Humberto Moreira con la del Presidente López Obrador, sí advierto una simetría en su manera de hacer política, que es eminentemente demagógica.

AMLO también conecta con el pueblo bueno a través de la sobre simplificación de las ideas (para él un lenguaje elevado o técnico es un rasgo de elitismo, prefiere someterse al ridículo de exclamar “¡fuchi caca!”); hace clic con su base electoral a través de estrategias chabacanas (AMLO no baila cumbias colombianas, pero come garnachas y juega beisbol); ha cimentado su discurso sobre una falacia dicotómica (pueblo bueno contra fifís neoliberales); ha recortado todos los mecanismos que subvencionaban la ciencia, las artes, los deportes y la asistencia social para ser él quien otorga los recursos (cuando tal cosa llega a suceder); y le ha creado a sus bienquerientes una cartera de archienemigos contra los que por supuesto no piensa hacer nada, salvo vociferar de tanto en tanto para enardecer los ánimos. ¡Ah, y no olvidemos la devoción por el comandante cubano! Esta telenovela, ya la he visto antes.

En Coahuila aún se sigue exaltando de manera oficial toda suerte de logros (bastante dudosos), pese a que la Entidad está sumida desde hace una década en la ruina financiera (gracias al moreirato) y pese a que reiteradamente se violan los derechos humanos de los ciudadanos.

Y para más coincidencias, ayer don Andrés Manuel López, desoyendo todas las recomendaciones internacionales en materia de salud, celebró su AMLO Fest (la Fiesta del Ómicron) en conmemoración de sus tres años de gestión, aunque no tenga ningún logro tangible que presumir y de que el único empeño puesto en su administración ha estado en minar la vida democrática de México.

Ya le digo, no hay nada original; todo es un remix.