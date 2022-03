Trabajo, un mar de posibilidades para realizar una obra maestra personal

La pandemia ha replanteado la manera de trabajar. Hoy es más frecuente encontrar personas que se plantean el sentido de “su” trabajo, haciéndose preguntas como: “¿por qué estoy haciendo esto?”, “¿para qué sirve?”, o “¿qué aporto al mundo?”. Por ello, no es de extrañarse que muchas personas se encuentren cambiando de trabajo, incluso de giro laboral.

En México, independientemente de la pandemia, desde hace tiempo ha sido un país con mayor insatisfacción laboral en el mundo, como lo demuestra un informe de Gallup (2016) que sentencia que sólo 12% de los trabajadores están satisfechos con su trabajo, el 60% está desconectado, mientras que el 28% afirma que está totalmente insatisfecho con su empleo.

Por otro lado, un estudio desarrollado por “Love Mondays” descubrió que la insatisfacción laboral en México es una de las principales causas de renuncia, aunado a un mal ambiente de trabajo y a la ausencia de oportunidades de crecimiento.

Pero sospecho que la insatisfacción laboral, aparte de razones estructurales, también tiene que ver, en general, con el concepto que se tiene del “trabajo” y con el hecho de que las personas no han descubierto “su llamado”.

Decía Martín Descalzo: “si yo tuviera que decir cuál es la mayor de las bienaventuranzas de este mundo señalaría, sin vacilar que la de poder vivir de lo que uno ama”. A continuación, añadiría que “una segunda y formidable bienaventuranza, aunque de segunda clase, es la de llegar a amar aquello de lo que uno vive”, pero curioso es constatar que son pocos los que disfrutan de la primera y no muchos más los que conquistan la segunda.

SERÁ...

José Ingenieros lo expresa con exactitud: “Creando el hábito del esfuerzo inteligente, constituye la mejor disciplina del carácter. La injusticia social ha conseguido que hasta hoy el trabajo sea odiado, convirtiéndolo en estigma de servidumbre; no puede amarse lo que se impone precozmente, como una ignominia o un envilecimiento, bajo la esclavitud de yugos torpes, ejecutado por hambre como un suplicio, en beneficio de otros. El trabajo será bello y amado cuando represente una aplicación natural de las vocaciones y de las aptitudes, cuando la espiga sea cosecha propia del sembrador”.

Comparto esas palabras de Ingenieros pues pareciera que para muchas personas la verdadera vida comienza después del trabajo. Es común escuchar: “después de la chamba libre”, “cuando me jubile haré lo que quiera”, “si me gano la lotería dejaré de trabajar”, “trabajar es algo tan malo que hasta pagan”. Y hasta chistes: hoy me he levantado con ganas de trabajar... Pero, voy a acostarme de nuevo para ver si se me pasa.

Posiblemente, esto se derive de la sentencia bíblica: “ganarás el pan con el sudor de tu frente”. Sin duda, en muchas ocasiones, trabajar conduce al cansancio y la fatiga, pero verlo exclusivamente bajo la óptica del sufrimiento, de la mera obligatoriedad, como si fuese un callejón sin salida, como “si no trabajo me muero de hambre”, me parece una postura reduccionista, simplista, que puede desembocar en el hastío, el sin sentido y el aburrimiento.

Me parece más acertado el punto de vista, que también se desprende de la Biblia, en el cual esta actividad es una consecuencia “del mandato de dominar la tierra”, que implica creatividad, generación de realidades previamente inexistentes, decisión, empeño, desarrollo personal y bienestar social.

LO SIGNIFICATIVO

Bajo este enfoque el trabajo dignifica, perfecciona, al tiempo que permite al ser humano, enaltecer su propio oficio al concederle un sentido personal. Trascendente. Único.

Se encuentra el sentido al trabajo cuando se sabe que lo que se hace propone nuevas y mejores realidades a los semejantes, cuando, mediante el oficio, esfuerzo y creatividad se crean mejores condiciones de vida. Por medio del trabajo se procura el sustento propio y familiar, pero también las personas nos sabemos servidores de la comunidad, lo que genera plenitud: sabernos útiles, productivos, capaces de crear lo “inexistente”.

Mediante el trabajo no solo se “gana el pan”, sino se desarrolla la personalidad, se extienden hacia otros ámbitos las potencialidades de todo lo que ya somos y podemos ser. En este contexto, lo significativo no radica en el tipo de trabajo que se desempeña sino, más bien, en el “por qué” se hace y la manera en que se trabaja.

ACTITUDES INDIGNAS

No hay trabajos más grandes que otros, todos son cardinales y útiles; todos contribuyen a construir una obra permanentemente inconclusa; todos son dignos; más bien, son las actitudes ante nuestro oficio las que pueden ser indignas.

El trabajo vale porque es “Juan o María”, quien lo desempeña (alguien con biografía y dignidad), de ahí que sea una tontería eso que se dice “nadie es indispensable”; pues ciertamente podrá haber otras personas que puedan desempeñar la función que “Juan o María” realizan, pero absolutamente nadie, la podrá realizar como “Juan o María”, porque “Juan y María” son seres humanos únicos e irrepetibles y ellos, al encarnar su oficio, dejan una “huella” personalísima.

PERMANECER

Mucha gente no comprende la razón por la cual existen personas que durante años permanecen en la misma tarea, inclusive en la misma empresa; de hecho, a ellas se les critica con graves sentencias como: “es un conformista”, “es tonta porque no aprovecha otras oportunidades” y así sucesivamente. Qué equivocados y absurdos juicios, que personas tan de mente estrecha los que lo piensan, pues no se dan cuenta que es la enorme vocación, el inmenso amor al propio quehacer profesional que tienen esas personas lo que les hacen permanecer por muchos años -o toda la vida- , en la misma tarea; realidad que nada tiene que ver con la resignación, menos con la mediocridad.

Esa gente que critica, ignora que la permanencia debería ser aplaudida, olvidan que el trabajo no se mide exclusivamente por el sueldo, por el dinero, como si fuera lo único significativo, sino también por la plenitud que genera a quien lo desarrolla.

Las personas que relegan el sentido trascendente de su oficio, destierran la visión de que mediante el trabajo se perfecciona el ser humano, se sirve a otras personas y colabora con el progreso social.

VALORES

Según Frankl, el ser humano cumple con el sentido de la existencia realizando valores creadores (que es aquello que yo ofrezco al mundo a través de lo que aporto, mi trabajo, la creación artística, etc. ); valores vivenciales o de experiencia (que es todo aquello que recibo del mundo, como es la naturaleza, las obras de arte, una puesta de sol, el amor, etc.); y valores de actitud (cuando por hechos inevitables de la vida, se tiene la posibilidad de asumir una actitud digna y valiente ese “destino” doloroso imposible de cambiar).

Frankl menciona que los valores creativos se vinculan al trabajo siendo primordiales para encontrar el sentido de la vida. Trabajar representa el espacio en el cual la persona encuentra su vinculación productiva con la comunidad.

Desde la originalidad y creatividad de cada existencia cualquier trabajo recibe “algo” personal y específico de la persona que lo hace. Entonces, la profesión, el oficio o la tarea a realizar representan un mar de posibilidades para realizar una obra maestra personal. El trabajo es trascendido por el “toque” humano que cada persona imprime a su propia creación.

¿QUIÉN SOY?

El trabajo es el medio existencial para que cada quien se perfeccione y así trascender, por ello “el secreto de la dignificación del trabajo está en el alma del que lo realiza”. De ahí que el peor de los trabajos sería el que se hace como si éste fuese una terrible maldición.

Al meditar sobre el oficio personal sería conveniente saber que todo ser humano es co-creador del universo y responsable de dejar “su” legado.

Sería útil que todos los días, antes de iniciar la jornada, se reflexione sobre las palabras legadas por el poeta Hillel: “si no lo hago yo ¿quién lo hará?, si no lo hago ahora ¿cuándo lo haré?, si lo hago sólo para mí ¿quién soy?”.

¡Hermosísima sentencia! Lo grave de no hacer lo que se “debe” reside en que, “lo no hecho”, eternamente quedará inconcluso.

cgutierrez@tec.mx

Programa Emprendedor

Tec de Monterrey Campus Saltillo