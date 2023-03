Tragedia de horror: ¿Cómo es posible?

El lunes pasado murieron 39 migrantes en un incendio en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez. ¿Quién vigila ahí, cómo es posible? Este país está inundado de tragedia de horror, historias de horror, pero es inexplicable que el Instituto Nacional de Migración no se haya hecho cargo del cuidado y vigilancia de la seguridad de los migrantes, que aparentemente, de los fallecidos, 28 eran oriundos de Guatemala. La cifra de fallecidos varía entre 38 y 40; a la hora de escribir este texto, todavía no había certidumbre. Aún no hace un año que 53 migrantes murieron asfixiados por el calor dentro de un tráiler en Texas, ¿cómo, en la nación más poderosa, el primer mundo, un número tan grande de indocumentados pase inadvertido? Pero igual aquí, son una serie de hechos ilegales que deben investigarse.

Luchar por alcanzar el derecho a la sobrevivencia, al trabajo, son actos dignos, son derechos humanos, no delitos, pero Washington expulsa a los migrantes de manera automática y arbitraria, en abierta violación al derecho humano al asilo, cuando ahí se requiere su presencia por el déficit de empleos que padece, más ese gobierno se obstina rechazar cualquier salida humanitaria, sensata y realista al fenómeno migratorio.

La precariedad con la que transitan los migrantes, desde la huida de sus países hasta la frontera mexicana, es inhumana y los hechos en Ciudad Juárez lo confirman.

El secretario general de la Organización de la Naciones Unidas, António Guterres, instó a emprender una investigación exhaustiva de la tragedia de Ciudad Juárez y reiteró su compromiso de “seguir trabajando con las autoridades de los países en los que se producen movimientos de personas para establecer vías de migración más seguras, reguladas y organizadas”. Recordó los compromisos internacionales sobre migración y asilo de los cuales México es parte, y citó el Objetivo 13 del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular que llama a asegurar que “cualquier detención en el contexto de la migración internacional cumpla las garantías procesales, que no sea arbitraria, se base en la ley, la necesidad, la proporcionalidad y la evaluación individual; esté a cargo de funcionarios autorizados y dure lo menos posible”. Se refirió a los Pactos Mundiales de 2018 para la Migración y sobre Refugiados, que llaman a crear alternativas a la detención que no sean privativas de la libertad, adoptando un enfoque basado en los derechos humanos e instó a los países de la región “a abordar de manera humana, justa y efectiva los crecientes flujos de población a través de América”.

La ONU expone que los expulsados corren el riesgo de exponerse a los peligros de los que huían. Además, la práctica aumentará el riesgo de transmisión del COVID-19 a través de las fronteras nacionales. “Todos los gobiernos tienen la obligación de defender estas leyes y principios en todo momento”, recuerda la agencia encargada de velar por los derechos de los refugiados.

Las políticas neoliberales practicadas durante 40 años debieran revisarse con sus enormes desigualdades económicas, inseguridades, recurrentes desastres climáticos, pobreza y los conflictos geopolíticos mundiales que buscan alinear a los países a los intereses de Washington (Ana María Aragonés).

