Tragedia por Otis: es la hora de la solidaridad

Tras unas interminables primeras horas de incomunicación, ayer comenzó a fluir con rapidez la información y las imágenes de la devastación causada por uno de los meteoros que con mayor violencia ha impactado suelo mexicano: el huracán Otis, que tocó tierra cuando se ubicaba en la categoría cinco, la más alta en la escala Saffir-Simpson.

Más allá de la escala utilizada para clasificar este fenómeno meteorológico, lo que importa es el daño provocado en las zonas pobladas y las imágenes que hemos visto hasta ahora, junto al conteo inicial de víctimas fatales, representa el saldo que resulta urgente atender.

Cientos de miles de damnificados significa, en este caso, que estamos ante un contingente humano integrado por personas que lo han perdido todo o han sufrido un grave impacto en sus haberes. También hablamos de una población que enfrenta en este momento la necesidad de atender, en primerísimo lugar, sus necesidades básicas.

Y es que en lo inmediato lo que se requiere es recuperar la normalidad, es decir, que la población afectada tenga lo indispensable para sobrevivir y, a partir de allí, trabajar en el proceso de recuperación. En esta tarea, todos estamos llamados a colaborar.

Sin embargo, para que la recuperación de la normalidad sea posible es indispensable una acción puntual y ordenada de las instituciones del Estado. Permitir los actos de rapiña que han sido reportados, o que personas inescrupulosas acaparen recursos para especular con ellos dificultará el proceso e incrementará los costos de la recuperación.

En esta ruta también es necesario que la clase política se abstenga de utilizar la tragedia como instrumento para favorecer sus intereses. Llegará el tiempo de señalar y criticar aquello que haya fallado en la prevención y atención de lo ocurrido. Pero ahora es momento de atender la situación concreta.

También es preciso refrenar la falsa proactividad. Si no somos especialistas en contingencias y, en consecuencia, no podemos ayudar de manera profesional en la atención de la emergencia, lo mejor que podemos hacer es no acudir a la escena, so pena de contribuir al agravamiento de la situación.

Todos podemos -y debemos- ayudar a quienes hoy se encuentran en situación de damnificados. Pero la ayuda que brindemos tiene que ser eficaz, es decir, que sus efectos sean los de aliviar la situación.

En VANGUARDIA hemos instalado un centro de acopio para reunir productos de higiene personal y limpieza, así como alimentos enlatados y no perecederos para ser enviados, a través de los canales formales, en cuanto las condiciones lo permitan.

El proceso de normalización y recuperación en las comunidades afectadas, lo anticipa el diagnóstico que hoy conocemos, será lento y costoso. Ello implica que la solidaridad colectiva será un elemento vital para que el proceso sea más corto y quienes hoy padecen las consecuencias de este meteoro puedan ponerse nuevamente en pie.