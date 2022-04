Tres domingos: dos caras de una misma moneda

De varios maestros aprendí que un análisis, cuando es superficial, no sirve para ofrecer conclusiones relevantes y que una moneda, por sencilla que sea, invariablemente tiene dos caras.

Mucho se ha comentado respecto a los recientes descalabros sufridos por el principal inquilino de Palacio Nacional y sus huestes; tal pareciera que los domingos no son los días preferidos del mandatario mexicano y que últimamente no las ha traído todas consigo. Frente a lo antedicho vale la pena reflexionar sobre tres momentos claves de la actual gestión presidencial, mismos que por cierto, sucedieron precisamente un domingo.

6 de junio de 2021. Se llevaron a cabo las elecciones intermedias para la renovación de la Cámara de Diputados y de las gubernaturas en 15 de las 32 entidades federativas.

Águila: Tras la publicación de los resultados, el gobernante en turno aplaudió el triunfo del partido en el poder. Morena se alzó con la victoria en 11 estados, por lo que el color guinda pintó una buena parte del mapa geopolítico; además, el referido instituto conservó la mayoría simple en San Lázaro.

Sol: Pese al estruendo propio de la celebración cuatritransformada, Morena perdió más de la mitad de las alcaldías en su principal bastión, la CDMX y alcanzó tan solo 203 curules de las 334 que requerían para obtener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y con ello, garantizar la consolidación del proyecto obradorista.

10 de abril de 2022. Aunque con marcadas desviaciones constitucionales, se efectuó la consulta pública para la revocación del mandato, promovida desde el propio gobierno.

Águila: Nuevamente el Presidente de la República festejó las resultas de lo que llamó una “verdadera lección de democracia”. De manera contundente, 91.1 por ciento de las y los mexicanos que se dieron cita en las urnas se inclinaron por la continuidad del tabasqueño en el cargo. En algunas entidades la votación a favor del señor López creció respecto a los sufragios obtenidos por Morena en elecciones anteriores.

Sol: Sabiendo de antemano el sentido de la votación, los seguidores de la 4T apostaron a la alta participación ciudadana, convirtiendo el ejercicio revocatorio en uno de movilización electoral; sin embargo, el objetivo no fue alcanzado. Al respecto, solo 17.77 por ciento de los electores atendió la convocatoria; es decir, no se registraron ni la mitad de los votos requeridos para que los resultados de la encuesta fueran vinculantes. Por otro lado, 15 millones de mexicanas y mexicanos que dieron su respaldo al entonces candidato López Obrador en la elección de 2018, no apoyaron la consulta de revocación, lo que representa una sensible merma en los activos del macuspano.

17 de abril de 2022. Se sometió a consideración de las y los diputados la iniciativa de reforma eléctrica impulsada por el Presidente y tras una maratónica discusión, esta fue votada.

Águila: Las bancadas del PRI, PAN, PRD y MC lograron consolidar un fuerte bloque opositor que rechazó la cuestionada reforma constitucional impidiendo la conformación de la mayoría calificada requerida para su aprobación; dicho de otra forma, el descalabro electoral del 2021 (primer domingo mencionado) cobró la factura en breve tiempo. Ya entrados en gastos, los representantes de la referida alianza declararon que de no haber consensos, tampoco acompañaran las demás iniciativas anunciadas por el titular del ejecutivo. En la sede legislativa se evitó la imposición y se dieron visos de un real equilibrio entre los poderes.

Sol: El Presidente y sus diputados sabían que no contaban con los adeptos suficientes para que el proyecto recibiera la aprobación; sin embargo, llevar a la discusión el dictamen permitió al mandatario señalar con flamígero índice a los “nuevos enemigos del pueblo”, calificándolos de traidores a la patria. Además, el plan B ya estaba preparado y la iniciativa de modificación a la Ley Minera para la “nacionalización” del litio fue aprobada fast track por la mayoría morenista en la Cámara; por cierto, tal reforma se antoja innecesaria, pero ya tendremos ocasión de comentarla en este espacio.

Aquí en confianza, el país se encuentra tan perfectamente dividido que si los Tirios celebran, los troyanos también; cada uno de los bandos por supuesto, lo hace a través de sus propios argumentos y en detrimento del otro. Tal vez, de los tres domingos de la debacle, el primero de los narrados es el que más ha dolido al Jefe del Estado Mexicano; curiosamente, es del que menos se habla. Con todo y todo, el Presidente es especialista en dar la vuelta a la tortilla y por cada “domingo sin sol” habrá un discurso preciso para revertir los negativos efectos, pues parafraseando a una extraordinaria amiga (cuyo nombre omito porque estoy seguro que así lo prefiere) el hombre del Palacio si no la gana, la empata. Ahí se los dejo para la reflexión.