Tres recientes de AMLO

Una de las cosas que más me entusiasmaban a inicio del presente sexenio (que ya se siente interminable) era la presencia del presidente López Obrador en diaria y matinal conferencia, cara a cara con representantes de los medios de comunicación nacionales y extranjeros, para comparecer inexcusablemente sobre los avances y pormenores en todos los temas concernientes a su gestión. ¡Se necesitan muchos arrestos!, pensé.

¿Y qué pasó? Nada, que bien pronto nos dimos cuenta de que la conferencia matutina era un show a modo con un elenco de comparsas, en el que el mandatario se pone a perorar sin ton ni son, sin una agenda clara, sin presentar jamás datos verificables y, desde luego, sin responder a los pocos cuestionamientos que auténticos periodistas consiguen filtrar muy eventualmente.

La mañanera, como se le conoce a este fútil ejercicio de autocomplacencia, es una suerte de masturbación de dictador, mitad arenga, mitad soliloquio. Pero la peor parte es que dicha conferencia tempranera parece ser el único punto de la agenda diaria que le preocupa a ‘AMLI’: allí coloca los temas que le interesa poner en juego -que no son necesariamente de relevancia o apremio para la Nación-, allí aviva la brasa del fervor de sus incondicionales e inflama sus pechos para que sigan nutriendo su percepción de imbatible; allí descalifica a cualquier opositor no sólo del ámbito político, sino que fustiga cualquier disidencia (niños con cáncer incluidos) calificándola de inmoral, motivada por el resentimiento y alineada a los más pérfidos intereses.

Es imposible estar en desacuerdo con él de manera legítima. Él tiene la razón algunas veces sí y otras también; él tiene mejores datos, más confiables y precisos, no importa que jamás los presente; a él lo mueve el interés del pueblo, a los demás un interés mezquino. Y un mismo acto es síntoma de corrupción en los demás pero virtud en él y en sus colaboradores.

De una buena idea, la conferencia diaria pasó a ser un penoso espectáculo al que los medios dan cobertura ya sólo por la investidura del predicador de esta misa de sandeces. Y si alguien ha trivializado el tiempo y la tribuna presidencial es el propio mandatario, cada vez que subsana la ausencia de datos duros con opiniones y divagaciones.

En sobradas ocasiones ha disertado el Presidente sobre temas en los que no tiene autoridad, competencia o la más pálida idea de lo que dice. Y yo no quise dejar de mencionar tres de sus más recientes intervenciones.

Y ya le digo, ejemplos abundan y mejores, pero estos tres recientes me son muy representativos de su mentalidad, equiparable a la de la más obtusa, beata, mocha y reaccionaria tía que pueda usted encontrar en cualquiera de los dos troncos de su propio árbol genealógico. Veamos:

VIDEOJUEGOS: AMLO arremetió contra los videojuegos.

Sin presentar un estudio, sin presentar cifras, datos, ni el más somero ensayo elaborado por algún psico-pedagogo, despotricó contra lo que él genéricamente llama “el Nintendo”, demostrando así que el tema lo rebasa.

“Que no estén los niños y los jóvenes tanto tiempo sometidos a los aparatos electrónicos. No porque llora el niño y llora la niña ahí está, el programa, el Nintendo para que no llore, y ahí está horas viendo el... juegos violentos que no deben de ser vistos por los niños (...) no porque está llorando y ya ahí va, ‘préndele el Nintendo para que deje de llorar y también para que yo pueda hacer mis cosas’, ¿y qué cosa está viendo el niño?, ¿que está escuchando?, ¿cómo lo está formando? y ¿quiénes son los que elaboran esos programas, esos contenidos?, ¿qué concepción tienen de la vida? Son genios, son muy inteligentes, pero era muy inteligente también el que creó la bomba atómica”.

Inestimable amlover, dígame si son éstas las importantes palabras de un Jefe de Estado, o es acaso la disertación del güey más ruco y necio de la sobremesa. ¿Sabe qué? No me diga nada, conozco la respuesta perfectamente.

OMS Y VACUNAS: AMLO acusó desidia e ineficiencia de parte de la Organización Mundial de la Salud por no haber aprobado aún vacunas como CanSino y Sputnik (dos por las que su administración apostó precisamente).

En su mente todo es burocracia. Ignora por completo que hay cosas que no se pueden evitar o acelerar a capricho, como el método científico. Y si dichos sueros están aún pendientes de certificación por el organismo mundial, es porque no han cumplido con los debidos protocolos y sin ello no habrá manera de que los reconozca la comunidad “científica” (palabra que le causa repelús y escozor a nuestro mandatario).

En el colmo de la ternurita, el Presidente de México señaló que tiene una carta con la que piensa instar al organismo a acelerar el proceso: “Espero que enviando la carta se apliquen, con todo respeto y resuelvan”.

¿No le dan ganas de abrazarlo y de morderle un cachete de tan ‘peneco’? Si lo ve dígale que mejor envíe la carta a sus proveedores de CanSino y ‘Espunic’ instándolos a presentar todos los estudios pertinentes para su certificación.

PECADO Y RIQUEZA: AMLO se lanzó contra los empresarios, porque es claro que alguien que no rinde cuentas a nadie y que en su vida ha realizado emprendimiento alguno fuera de la política es la persona más indicada para decirle a la iniciativa privada cómo debe de comportarse.

Para él el acumulamiento de riqueza constituye un “pecado social”, concepto que parece habérselo sacado del agujero del más viejo de sus calcetines.

Pero por más que quiera alimentar esa falsa dicotomía social de pobres contra ricos, la pobreza de millones en México, América Latina y el mundo obedece a la inequidad social y ésta al innegable factor de la corrupción que él, lejos de combatir como juró hacerlo, ha solapado y sigue encubriendo lo mismo de su administración como de pasados sexenios.

Aludir al concepto del pecado es demagógico, porque sabe que toca las fibras de un pueblo eminentemente creyente, pero no hay necesidad de apelar a ello cuando se tiene la ley y la justicia. ¿Sabe de algún enriquecimiento ilícito? Proceda en consecuencia o deje de estar descalificando moralmente la fortuna de unos y trabaje para aliviar la miseria de otros, que no es lo mismo aunque usted insista en presentarlo así, viejito necio.