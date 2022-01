Lo he publicado antes: para fortuna de todos han terminado las fiestas de fin de año. Pero, ha tenido un costo bestial para todo mundo: el “infectadero” de la peste oriental ha alcanzado a la mitad de Saltillo. La otra mitad, me ha acotado el columnista y académico Luis Carlos Plata, también está infectada, pero aún no lo sabe. Le creo. De hecho, como los motociclistas: hay de dos clases, los que ya se cayeron y los que próximamente se van a caer en sus potros de acero.

Pues bien, hay dos clases de seres humanos actualmente: los que se infectaron. Y los que próximamente y en días, se van a infectar. Así de sencillo. Mientras lo anterior llega a nuestra maltrecha vida, platico en este generoso espacio de VANGUARDIA lo siguiente: tengo fama. No sé si sea buena o mala (la cuestión moral en este especial caso, no va conmigo), pero tengo mi fama y mi reputación bien logreadas. Mi vida me ha costado, claro. Recibí de varios amigos sendas botellas de licor (ron y añadas de buenos caldos de vino tinto) las cuales están ya en mi cava listas para disfrutarse antes de que se acabe el mundo. Es decir, antes de que yo muera. El mundo va a seguir.

Agradezco las botellas de líquidos las cuales pues si, no tengo licor ni brebaje aborrecido. Todo me siente bien en mi panza de juguete. Y pues ni modo, a seguir arrastrando dicha fama la cual me sienta bien. Pero, también recibí tres regalos de buenos libros. A saber: desde Hermosillo y claro que iba a llegar a nuestra cita de almuerzo navideño anual, llegó el doctor Víctor S. Peña. Como siempre, no traía manos vacías: amén de regalarme el último LP de Adele, la inglesa que canta como ángel, me trajo su nuevo libro editado: “Meta-análisis de la transparencia. Organizaciones, arreglos institucionales y políticas públicas diseñadas desde la desconfianza”.

El volumen de investigación es de poco más de 135 páginas. Dicho trabajo para su redacción, le valió en su momento una beca en metálico del CONACYT. Ahora ya está editado el fruto de semejante esfuerzo dilatado de investigación. Víctor S. Peña, literalmente, encuera, desnuda a todos los organismos de transparencia y rendición de cuentas de la República Mexicana. No deja títere vivo con cabeza. Pronto le presentaré en este espacio la reseña del volumen de colección.

Segundo regalo de buen libro: el hombre que más sabe sobre derecho electoral en Coahuila, el Oficial Mayor del Congreso, Gerardo Blanco Guerra, me regaló “La construcción del poeta moderno: T.S. Eliot y Octavio Paz”. De la autoría de un buen investigador, Pedro Serrano. El libro está editado por la UNAM y Turner. Yo tenía la ficha solamente y usted lo sabe, con la maldita peste oriental, ya no hay librerías abiertas en casi todo el norte de México, quebraron. Y ya también una gran cantidad de editoriales pues ya no editan, sólo mandan a mercado lo que tienen en bodega. Sin duda, es ya una marcada involución del ser humano.

Esquina-bajan

Alguna vez y al criticar los derroteros culturales y educativos en su país, el divino ciego (al igual que Homero y John Milton) Jorge Luis Borges dijo que en poco tiempo, en Argentina se había pasado de la enseñanza del latín y griego en sus aulas, a la enseñanza del inglés. Luego se pasó a la ignorancia. Pues así andamos ahora con eso de las redes sociales y la otra pandemia letal llamada Internet. Estamos en la ignorancia, en la afasia, en la nada. Eso llamado involución. Dentro de poco vamos habitar la barbarie. No tengo duda. Le voy a presentar aquí un tríptico al respecto.

Tercer regalo: antes de las Navidades, el sabio editorialista de esta casa editora, Carlos Alberto Arredondo, convocó a este escritor a una buena tertulia literaria con un protagonista al cual no conocía, el presidente del TSJC, Miguel Mery Ayup. Testigo fue también y contertulio, Manuel Gil Navarro. Ese día, la tarde se hizo noche. Y la noche nos agarró disertando sobre novela histórica. La literatura favorita del presidente Miguel Mery. Y es que es todo un berenjenal meterse no escribir, sino leer este tipo de textos los cuales si se tiene la maestría en la tinta y en la pluma, son verdaderas obras de arte. Pero cuando se adolece de genio y talento, aquello da lástima.

Es decir, usted va a escribir, digamos, una obra, una novela o cuento ambientado en el Saltillo de 1920. O en la ciudad de México de esa década o en Guadalajara. O en las tres ciudades. Avanzamos, usted titula su novela, “Fantasma de tres ciudades” y a su personaje, usted lo hace desfilar y andar en dichas ciudades. ¿Qué restaurantes había, qué marcas de cigarrillos se fumaban y las principales avenidas de hoy, ya estaban o son posteriores; qué diarios y revistas se leían; cuánto costaba una boleada, un par de huevos estrellados, cuánto costaba ir al teatro...?

Puf. Un trabajo del demonio. Por eso es tan difícil este tipo de ficciones. Tiene que haber eso: verosimilitud literaria. Pues bien, lo repito, este tipo de obras son las favoritas de abogado Miguel Mery el cual sabe y al dedillo, tramas, autores y textos los cuales forman parte de su abecedario personal. Erudito y con el verbo justo en la punta de la lengua, aquella tertulia fue un buen duelo de esgrima. Pasando las fiestas de diciembre, Miguel Mery me hizo llegar un par de libros de un autor ibérico, del cual sólo tenía las fichas de sus libros, pero ninguna obra: Santiago Posteguillo. Una maravilla.

Letras minúsculas

Leer, platicar; dilatarse moroso en la esgrima verbal. Algo ya en extinción. El arte de platicar. Así de sencillo.