No me gustan los vinos dulces. No me gustan los buffet. No me gustan los ambientes impregnados de humo de cigarro. No me gusta conversar en la mañana. No me gusta el color morado. Mi lista podría continuar por páginas. Seguramente tú tienes una lista similar. No estoy hablando de chiflazones, sino de cosas que auténticamente no nos agradan. Hace días le enseñé mi nuevo tatuaje a un amigo. Él me dijo, “No me gustan los tatuajes con colores”. Volteé y respondí, “Pues no te pongas...” Él completo la frase y agregó un sonoro, “Y no estés chingando”. Exactamente. Nos reímos y seguimos platicando.

Es válido que no me gusten cosas, que no te gusten cosas. De niños no tuvimos mucha opción y tuvimos que usar ropa que no nos gustaba, comer comida que no nos gustaba, pasar las vacaciones en lugares que no nos gustaba, ver programas de televisión que no nos gustaba. Ahora podemos escoger. ¡Ah! Pero eso no significa que siempre haremos solamente lo que nos gusta. Siendo adultos podemos escoger y también adaptarnos y decidir hacer cosas que no nos gustan para acompañar a otros en esas actividades.

Hace minutos platicaba con una mujer que está estrenando relación. Hablábamos sobre cómo buscamos incluir al otro en nuestras vidas y cómo buscamos ser parte de la vida del otro. Tal vez mi pareja no puede estar presente siempre en mi trabajo, ni yo en sus actividades. Pero, aunque no sean mis actividades preferidas, aunque no me gusten, seguramente podemos (como adultos) encontrar una manera de compartir. Tú tomas cerveza y yo vino. No pasa nada.