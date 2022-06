Un lugar para mirar y ser mirado

Les platico: Hay un restaurant en NL al que la gente va -más que a desayunar, comer, merendar o cenar- a mirar y a ser mirado.

La otra vez, un amigo se topó con un ex amigo mamón que se hizo como que no lo vio para no saludarlo.

Ese ex amigo no se dio cuenta de que mi amigo sabe que el primero tiene cuentas pendientes, personificadas en un estado de cuenta suyo de un banco que da cuenta de ciertas triquiñuelas a las que se prestó en los últimos meses del gobierno de Peña Nieto, específicamente en Pemex, siendo director general José Antonio González Anaya.

BARBACOA FELIZ FELIZ FELIZ

Volviendo al restaurant de marras, los domingos en que se les acaba la barbacoa, sus meseros y pinches de cocina salen en tropel a hacer “redadas” entre los puestos de tacos que se ponen en los alrededores, y les compran toda la barbacoa que se atraviesa en su camino.