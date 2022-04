Augurio Malsinado nació bajo un signo fatal. Lo persigue de continuo un hado adverso. Ayer le comentó a un amigo: “Tengo muy mala suerte. Anoche sentí el deseo de hacer el amor, y ella me rechazó. Me dijo que le dolía la cabeza”. El amigo trató de consolarlo: “No es raro que a veces nuestra esposa nos diga que le duele la cabeza”. “Sí –admitió Augurio–, pero esa mujer no era mi esposa. Era una sexoservidora”... ...