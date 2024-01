Un pasito más en el pasado, presente y futuro. Plutón entra en Acuario y la transformación nos espera a cada vuelta

Me dicen que Plutón ha entrado en Acuario para quedarse allí unos veintitantos años. Plutón es un planeta que apoya la transformación, la muerte-vida. A la par, estoy viendo la serie Dark, altamente recomendada, pero le había sacado la vuelta porque sabía que tendría que poner un poco de atención y que iba a tener que pensar. Una serie en donde se esperan dos eventos apocalípticos en mundos paralelos, mientras aquí en mi mundo, nuestro mundo, pasamos por cambios que no podemos detener, y lamentamos lo que se pierde, como piezas arquitectónicas y especies de animales, costumbres, sistemas educativos, ideas y creencias.

En el día en que Plutón hizo su movimiento hacía los espacios energéticos de Acuario, tres mujeres nos acompañábamos en un día de introspección a través del tarot y el movimiento. La introspección fue especialmente evidente, y la energía se percibía de mucha unión y solidaridad al compartir nuestros pensamientos y aprendizajes, nuestro momento de vida.

En “Dark”, los personajes en mundos paralelos van de aquí para allá y de ahora a entonces, buscando evitar lo inevitable. Hasta ahorita (segunda temporada), no han hecho más que hacer las cosas más complicadas. Y así vivimos, buscando que el futuro, y así el pasado y presente en otros planos, sea de la manera que nosotros creemos que debería ser. ¿Qué tanta vida perdemos al vivir de esa manera?

Estoy filosofando un tanto demasiado. Pero al final mi punto es más sencillo en realidad. ¿Qué tanto somos capaces de observar el movimiento y la transformación que sucede en nuestras vidas? No somos los mismos que éramos. Mañana no seremos quienes somos ahora. Eso no es una tragedia. Es parte de lo que es la vida. ¿Si fluimos con lo que es y en vez de lamentar un pasado vemos los tesoros que vendrán? No todo será agradable. Nuestro pasado y presente tampoco lo han sido. Otro paso en la eterna búsqueda de la conquista de la virtud de la aceptación. No conformismo, no se confundan. Aceptación, adaptación, colaboración... Un pasito más.