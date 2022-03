Un perfecto desconocido

“Un Parlamento es el reflejo de la cultura política de un pueblo, por lo que habrá de reflejar las mismas virtudes y carencias de la comunidad”: Juan José Rodríguez Prats

Los legisladores en nuestro país no gozan del grueso de las simpatías de la población, por principio, se sienten poco representados por sus diputados federales y locales y senadores. También consideran que a los diputados federales y a los senadores, les interesa poco o nada lo que piensa la gente, además, de que hay muchos ciudadanos que se sienten mínimamente identificados con sus representantes de elección popular. Esta es la percepción. Y no es ninguna novedad. Lo lamentable es que es un referente de la poca o nula confianza que le tienen a quienes teóricamente se supone que son su voz en la máxima tribuna de la nación. El Poder Legislativo en México sin duda que carga con déficits respecto de su imagen, lo que impacta la legitimidad del ejercicio de sus funciones. Y si a esto le suma su posición frente al Poder Ejecutivo, pues se agrava, dada la magnitud de la figura presidencial, dueña de todos los reflectores, por decirlo de alguna manera, dado el fenómeno del presidencialismo que sigue vivo en nuestro país, para mal y daño de nuestra empobrecida democracia. Todavía el Poder Legislativo sigue sin consolidar su papel como rector de la democracia mexicana, todavía su subordinación al Poder Ejecutivo lo desdibuja, lo empequeñece, y con un presidente como el que hoy se tiene, su rango de poder es cuestionable. México, como apunta el ex legislador y conocedor de estos temas, Juan José Rodríguez Prats, “tiene un mal Poder Legislativo, tiene un Parlamento ocioso e incompetente. El descrédito no es gratuito”. El desafío que tiene el Congreso en México es mayúsculo, no obstante las reformas que abrieron camino a la pluralidad. El desempeño legislativo no convence a los mexicanos, aunque hay que destacar que a esto ha contribuido de manera importante el desconocimiento de sus funciones por el grueso del público. Es urgente que se lleven a cabo medidas que obliguen una mayor capacidad y rendimiento profesional, fíjese el verbo, OBLIGUEN, así como una comunicación y cercanía con quienes los eligieron. He tenido la oportunidad de ser legisladora en dos ocasiones, presenté primero iniciativas a nivel local y luego en lo federal, en ese sentido, y tengo que confesar que no prosperaron, ni siquiera tuvieron eco en mi grupo parlamentario, de modo que no llegaron a comisiones. Y es que el Poder Legislativo es el que tiene a su cargo la representación de las personas –los diputados– y de las entidades federativas –los senadores. ¿Cómo entonces va a permanecer desvinculado? Sus reuniones con sus representados deben tener carácter obligatorio, no discrecional, y sujetas a que si no se realizan se les descuente de la dieta. Ese informe anual es una fanfarronada, sirve para que se pavoneen nada más y entreguen un papel, ambos costos salen del bolsillo de los mexicanos. La información, en estos tiempos, de su quehacer y cumplimiento de obligaciones debe de estar en una plataforma digital de manera permanente, y abierta al diálogo, a propuestas, a comentarios, a reclamos si ha lugar. Y el ciudadano también tiene que aprender a asumirse como tal.

Un Poder Legislativo actuante, bien preparado, capaz, no un grupúsculo de levantadedos que ni siquiera sabe qué es lo que aprueba o desaprueba, porque abundan de esos y esas en el Congreso, hace la diferencia en una nación. Un parlamento estudioso, con un equipo de asesores calificado, necesita este país. Las facultades que se le otorgaron por el Poder Constituyente Permanente, que es el que lo creó, junto con el Ejecutivo y el Judicial, no fueron para ser esbirro del Ejecutivo, sino su contrapeso. ¿Cómo? llamando a comparecer a la autoridad cuando considere que sus actuaciones han sido cuestionadas por hacer o dejar de hacer algo que pueda perjudicar a sus representados. Legislando a favor de los intereses de quienes representa, no de lo que le ordene el presidente en turno, aunque sea de su mismo partido. ¿Cómo? revisando con lupa la Ley de Ingresos que le envía el Ejecutivo, corrigiendo lo que no tenga razón de ser, porque puede hacerlo, y luego la cuenta pública, a ver si de verdad empleó el recurso en lo que dijo que lo iba a gastar. Sé que es una manera muy simple de explicar, pero anhelo con todo mi corazón, que quede lo más claro posible. La elección de los legisladores le pasa de noche a la mayoría de los mexicanos, no les interesa, les da igual que llegue Juan o que llegue Pedro. Tenemos que aprender a votar en conciencia, los diputados y los senadores deben de ser personas PREPARADAS Y HONESTAS, nos conviene que gente así llegue a ser integrante del PODER LEGISLATIVO. Este Poder es el facultado para ponerle freno al Presidente de la República. Es el equilibrio al enorme poder que tiene el Ejecutivo. Abundaré más sobre el tema en mis próximas colaboraciones. Por favor lea la Constitución y entérese de la organización y funcionamiento de nuestro país.