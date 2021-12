Una diva y su tiempo

El domingo no salí de casa. No me quité la pijama siquiera (mi compu me está avisando que es “el” pijama, pero por ahora me niego). Un amigo dedicó una buena parte de su día, a distancia, a echarme porras, bueno, más bien a explicarme que soy una diva (titán, diosa, etc.) mientras me negué rotundamente a recibir visitas e intentaba acomodar mi existencia en torno a la transición de 2021 a 2022.

No es la primera vez que me “acusan” de ser una diva, algunas como elogio y otras como crítica. Y pues esta “diva” pasó parte de esta mañana esperando a alguien que no llegó, que no avisó ni que sí llegaría ni que no lo haría. ¿En eso pasa una diva su tiempo? A veces sí. Pasa mucho tiempo sola, muchas horas trabajando, con una agenda muy llena, haciendo lo que le da la gana, ayudando a otros, haciendo planes y diseñando proyectos (eventos, reuniones, talleres, “you name it”). La verdad es que tengo muy poco tiempo de ése que llaman “para mí”.

No importa si soy diva o si tú lo eres. Pero el tiempo es de lo más valioso que tenemos. Cada uno tenemos maneras de asignar el uso del tiempo, preferencias y actividades que son inevitables. Asignamos el trabajo, la familia, la pareja, dormir, comer, pasear, aprender, las amistades. ¡Ay! Es mucho. Mi dicen con frecuencia, “...pero tú nunca tienes tiempo”. Eso no es verdad. Sí tengo tiempo. Tengo los mismos 24 horas al día que tú. Estoy pensando que, si ni tú ni yo logramos empatar tiempos, pues no hay nada que hacerle. Y sí...¡es un reto! Al cabo soy diva, ¿qué no?