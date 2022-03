Una hechicera adentro del incendio en el bosque

Una mujer de entreverados cabellos y mirada densa. Se quedó a espantar el fuego que corroe el bosque de la montaña. Ese fuego que ha desplazado a comunidades. Solo ella se atreve. Permanece. Es una bruja, una hechicera o eso dicen en el pueblo, y no de las buenas. Hace hechizos negros.

Allí está en batalla, contra el fuego, echando cuando puede agua, regando, manteniendo hidratado su territorio; todo para que no llegue a su casa. Y el fuego con sus lenguas rodeándola. El fuego debajo, intentando entrar, porque es una fuerza tan natural que es sobrenatural y busca la hebras, las lenguas de los sotoles, las raíces largas de otros pinos que ardieron ya, para avanzar con el ardor todavía recorriendo la tierra oculta.

Pero ella, conoce quizá la manera en la que opera el fuego, o quizá porque mirando a los ojos del fuego mismo comprende cosas que para nosotros están vedadas y las suma a su fuerza. Ella no se espanta. O no lo dice. Humo negro entrando a sus pulmones. Allí está hasta que todo amaina. Permanece. Pasan los días y la gente regresa a sus casas, los pobladores vuelven.

Y saben que ella nunca se fue. Ahora ¿le tendrán más temor? ¿Pensarán que tiene más elementos para blandir hechizos como espadas en contra de cualquiera que intente hacerle daño?

Lo seguro es que es una mujer más de cuidado. Importante dirigirse a ella en el lenguaje que le agrade. No vaya a ser. Una palabra mal puesta. Un gesto equivocado, que la haga sentir herida o lastimada. No vaya a ser.

¿Qué es ser una hechicera? ¿Qué es ser una bruja? ¿Conocer las hierbas y sus usos? ¿Usar la energía que hay en el ambiente y tomarla mientras se dicen palabras y saber el peso real de esas palabras? ¿Plantarse frente a elementos naturales como el fuego y resistir? ¿O ser como se dice en el pueblo, una mujer a la que no hay qué hacer enojar. No, no vaya a ser que les haga un embrujo, que ahora se le ocurra jugar con geometrías mientras tira algunos huesos en la tierra quemada.

¡Ahora que está todo el suelo negro luego del incendio, irá de acuerdo con la magia negra que dicen, solicita o practica? El bosque negro la resguarda. Allá se ve una luz. Allá en su casa. Amorosas las flores amarillas crecen en su territorio, indiferentes a lo que llamamos bien o mal.

¿Los pinos quemados se habrán vuelto sus vigías? O no, ¿será que el fuego entró a su corazón y quemó también todo? ¿Ya no tendrá tan mal talante? ¿Transmutaría? ¿No ocurrirá que será una mujer distinta? Porque el fuego trae mensajes. ¿Qué leyó en el fuego mientras resistía para no irse de su casa? ¿Cuánto perdió y cuánto ganó con el incendio?

La palabra fuego proviene del latín focus, que designa a un lugar en donde la lumbre permite cocinar los alimentos, iluminar y calentar el hogar. Aquí estoy en el bosque, con el aliento de un nuevo incendio que ayer, avanzaba con su denso manto gris azulado por los cañones. Aquí, con el fuego en la estufa, escribiendo todo esto. A pocos metros de la casa de la mujer.