Su futuro está peligrosamente comprometido. Con un suéter delgado que apenas y les protege del viento frío de otoño, van de un lado a otro con sus padres. Son ellos migrantes que se instalan en los cruceros y las avenidas de la ciudad. De esta, Saltillo, y de todas las que han pasado, y por todas las que pasarán, antes de arribar a uno de los puntos más espinosos de su viaje: la frontera con el idealizado Estados Unidos.

Resultan estremecedoras las escenas: en medio de las avenidas, en minúsculos espacios, sobreviviendo en ellos por unas monedas. Algunos a cambio de caramelos; otros sin nada que ofrecer a cambio. Algunos en los brazos de sus padres; otros en el jardín de los camellones, esperando.

La realidad de estas escenas urbanas viene desde lejos. Muchos más años de lo documentado, hace también mucho tiempo, tres décadas, por María Esther Espinosa, en un estudio para la revista “Tiempo” del entonces Distrito Federal.

En junio de 1991, la autora cuenta la historia de varios niños que vivían en la calle: uno de ellos, de nombre Simón, de ocho años, “duerme donde puede; a su edad ya aprendió a valerse por sí mismo. Su familia la componen sus amigos, quienes se encuentran en la misma situación... su hogar: un terreno baldío, un inmueble abandonado, afuera de cualquier estación del metro o terminal de autobuses, o simplemente la banqueta”.

El niño, entonces Simón, de idéntica suerte que tantos otros, hace treinta o cuarenta o cincuenta años atrás, o de la misma época en la que esto se escribe, soñaba con un mundo diferente al de la banqueta, dice la autora. “Para él las caricias no son parte de su mundo, las fantasías propias de cualquiera de su edad le están prohibidas. Subsiste en la adversidad”.

Los niños de la calle, a los que el siempre recordado Alejandro Santiex, puso en los ojos de la sociedad en Saltillo hace años en una inolvidable obra, De la calle, de Jesús González Dávila, y el niño trabajador en la vía pública, tienen entre sí una apenas sutil diferencia. Silvia Aun Nafarrate, quien fue directora de Protección Social del Departamento del DF, y a quien hace alusión María Esther Espinosa, define: “Los niños de la calle hacen de la vía pública su espacio vital. Los niños trabajadores realizan actividades en la calle, como vender chicles, flores o limpian vidrios, aunque tienen una familia y van a la escuela”.

Ambos grupos en la calle buscan la manera de ganarse el pan. Duramente. Una calle que es hostil, una calle cargada de riesgos, tan potencialmente peligrosa.

Son los niños una esperanza, constituyen una llama de luz que las sociedades se empeñan en apagar. Los niños tienen derecho a las promesas que ofrece el futuro. La cancelación de toda posibilidad es proporcional a la cancelación de la sociedad misma.

¿En dónde la actuación de las autoridades? ¿En dónde la participación de la sociedad? La indiferencia no es opción. El peligro para los niños, aunque acompañados de sus padres, es inminente en medio de los cruceros. La justicia no ha llegado para ellos. Ahí están. Ahí los seguimos viendo día tras día desde hace años. No parece esto tener fin.

Cada vez son más, en este éxodo masivo que atraviesa los estados de nuestra República. Respetar la libertad de su tránsito y garantizar su seguridad es, por lo menos, lo mínimo que se espera ocurra. Ojalá que cambiar su destino, participando sociedad, autoridad e instituciones, deje de ser una utopía.