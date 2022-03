Una noche perpetua... (1)

¿Soy un aguafiestas? Sin duda. ¿Estoy avinagrado? No del todo. Al menos, eso creo. ¿Soy un resentido? En lo absoluto. Si alguien ha disfrutado esta vida la cual fue creada por mi padre Dios, pues fue para mí. De nuevo con otras letras: el mundo fue creado sólo para mí y mi disfrute. No me interesa en este caso lo que usted piense y con todo respeto señor lector. Yo la verdad lo tengo muy claro: Dios creó el mundo para que su servidor lo viviera, lo paladeara, lo gozara.

Decía el inolvidable maestro Javier Villarreal Lozano en una de sus frases las cuales viven para la eternidad: “Mira, maestro Cedillo, más vale ser rico y sano y no pobre y enfermo”. Le creo. Siempre le creí al sabio maestro unido a la eternidad. Líneas arriba le deletreé: Dios creó el mundo para mí. Entramos en materia: la gente que lee obsesivamente la Biblia (católica o cristiana, básicamente es la misma) y la sabe incluso de memoria y casi toda, es gente rara para mí. Tan rara y obsesiva, que no se cuestiona nada. Ninguna letra ni verso.

Repito: Dios creó el mundo para mí, para que yo lo disfrutara a plenitud, cosa que siempre en mayor o menor medida lo he hecho. Lo “creó”, no lo “crió”, como si fuese la crianza de un bebé, de un infante. Si usted cree en lo anterior, en la Biblia hebrea, todo fue planificado de una forma perfecta. Pero, en algunas Biblias, merced a los pésimos traductores o a los ignorantes correctores de las editoriales, en no pocas Biblias disponibles en el mercado el primer verso del Génesis reza así: “En el principio crió Dios los cielos y la tierra (Santa Biblia. Antigua versión de Casiodoro de Reina.)

Cuando debería de ser lo siguiente: “En el principio creó Dios los cielos y la tierra”. (La Biblia devocional de estudio. Antigua versión de Casiodoro de Reina.) “Crió” es relativo a la crianza de un niño. “Creó” es eso precisamente, el plan, la magia de crear. Y ya cuando esto de la creación inició, el buen Dios separó la noche del día, la luz de las tinieblas (Génesis. Capítulo 1. 1-5). Y con esto de la peste oriental, quien esto escribe piensa una sola cosa merced a ser un aguafiestas, un agorero, un ave de pésimo agüero: habitamos las tinieblas, una noche perpetua. Habitamos una noche eterna y tal vez, hasta el final de nuestros días (mis días, claro está; espero que usted siga deambulando sobre los despojos de esta tierra y de esto llamado “nueva vida real”, señor lector).

Yo con esta vida que he llevado y hasta el día de hoy, tengo. No deseo ni quiero más vida salvo la que me regale Dios. La muy maldita, macilenta, pálida y cárdena muerte anda tras de mis huesos, lo sé y lo siento, pero voy a morir cuando Dios diga, no cuando la muy ladina me enamore. Me estoy resistiendo a su lengua de fuego y a sus ojos lánguidos y seductores. Me resisto a verle más allá arriba de sus tobillos (los cuales caray, se me hacen sexys, qué le vamos hacer) y claro, ni pensar en su escote y adivinar qué hay bajo su blusa transparente...

Esquina-bajan

Punto uno: no hay luz ni esperanza. Regresar a eso llamado “normalidad”, es imposible. Se trata de “vender” la idea de que todo va a pasar ya rápidamente y que la variante Ómicron no es peligrosa ya, por lo cual volver a la escuela es no necesario, sino obligatorio. En parte claro que lo creo y lo deseo. Aquí en la saga de textos “Agenda educativa” así lo exploré en su momento. El atraso de los niños y jóvenes es brutal.

Punto dos: pero ¿cómo superar el miedo de padres y niños de volver a las aulas y al miserable transporte urbano en cualquier parte del país, cuando se sabe las muertes por COVID-19 siguen igual que siempre? Tomemos un día reciente al azar. El pasado 23 de febrero, justo antes de celebrar los amores. Ese día, contagios a granel y... 790 nuevas muertes en el país. Así y en estas condiciones, condiciones oprobiosas, ¿regresar a la “normalidad” normal en todo? De locos.

Punto tres: le he comentado en este generoso espacio de VANGUARDIA: Dios no tiene nada qué ver, como dicen los jóvenes, con esta maldita peste oriental. Es cosa de humanos, no cosa divina. Es imposible saber cuánto de la historia humana refleja de verdad eso llamado intervención de Dios o bien, cuanto de ella revela la acción de Dios obrando a través de agentes humanos. ¿Saberlo puntualmente? Imposible.

Punto cuatro: el anterior punto se lo traigo a colación por lo siguiente: hasta enero pasado, la Iglesia católica del país tenía un acumulado de 298 muertes por la peste del virus chino: sacerdotes, diáconos permanentes y religiosas. Y si nos vamos con su alta jerarquía, han muerto 10 Obispos. Dos de ellos. Uno polémico y provocador: Onésimo Cepeda Silva, de Ecatepec. Aquí, Francisco Villalobos. Imagine usted señor lector, si ellos mueren que tienen el celular, el Facebook y el e-mail de Dios, ¿Qué nos espera a nosotros tristes y mustios mortales terrenos? ¿Vivir así es vivir? Cada quién tendrá su respuesta y su parecer. Es cosa personal. Tome usted sus mejores decisiones siempre. La vida aprieta en la ventana.

Letras minúsculas

“Por la noche durará el lloro...” (Salmos 30:5). Sí, habitamos una noche perpetua...