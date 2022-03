Una noche perpetua... (2)

Gracias por leerme. Atentos lectores como usted, quien atiende estas letras, comentan y me felicitan por mi sentido de la oportunidad periodística. Agradezco sus atenciones de corazón, palabra y pensamiento. La noche está más cerrada que nunca. Le he comentado una y otra vez de algo lo cual se olía en el ambiente. Se huele y hoy es cosa podrida: la involución de los seres humanos. Tesis y palabras y letras las cuales cruzo con mucha frecuencia con el académico y periodista de investigación, Luis Carlos Plata.

La tesis se cumple diario: el nanobacilo chino de ojos rasgados es inteligente (muta el muy desgraciado, es indestructible); los celulares y ya todos, son inteligentes, el internet es inteligente. Al parecer, todo es inteligente. Hay un detalle: los humanos ya no. Los humanos dejaron de ser inteligentes (una gran mayoría). Y se camina a pasos de gigante a la involución. La evolución ya dejó de activarse y lo de hoy es la estulticia, los goces pasivos (estar arrellanados en la cama atados a la pantalla plana de un celular “inteligente”), la nadería, la violencia, la sevicia, la maldad, la cobardía... los humanos y más en México, han dejado de ser humanos y están a punto y de nuevo, ser changos, simios. De humanos a orangutanes.

Ya nadie lo duda. Los hechos recientes y de todo tipo, tanto en México como en el mundo, así lo demuestran. Se lo repito: soy un aguafiestas. No hay duda. ¿Estoy avinagrado? No del todo. ¿Soy un resentido? En lo absoluto. Sigo disfrutando, y hoy más que nunca, esto llamado vida. Lo que queda de eso llamado “vida normal”. Sigo creyendo en mi bandera: Dios creó este mundo sólo para mí y mi disfrute con todos los sentidos en su sitio.

Vivimos una noche perpetua. Ya nadie lo duda. En todos los sentidos y aristas del quehacer de los pueblos y sociedades. Al dejar de leer poesía, nos estamos quedando afásicos. Al perder la palabra oral y escrita sólo queda el gruñido, los emoticones, el dar like, el hartazgo, la poca o nula concentración, la impaciencia de un aviso en “tiempo real”, la maldad, el bramido, enseñar los colmillos, el depredar a la presa, la violencia sin fin.

La idea no es mía, es del mexicano Octavio Paz: las grandes y buenas civilizaciones se han identificado plenamente con sus poetas. Por eso han florecido. No se entiende Grecia sin Homero. Roma es hablar de Virgilio; la tierra bíblica de Israel y los bellos poemas, epigramas y acrósticos de los Cantares y Salmos, Inglaterra es William Shakespeare y T. S. Eliot.

Pero, sociedades bárbaras como las de hoy, son pueblos, sociedades vacías, huecas. Huecas espiritualmente. Sociedades sin alma. Sociedades desalmadas. Sociedades donde manda la ley de la brutalidad, la ley del más fuerte, el que gruña más fiero, el que golpee más fuerte al rival, quien mate a más mujeres, quien decapite a más personas, quien inflija más y más dolor. Vivimos una noche dolorosa y perpetua. No veo salida posible del túnel.

Esquina-bajan

Punto uno: ¿Para qué sirven las redes sociales? Para ver en “tiempo real” la ola de brutalidad y de golpizas entre aficionados del Atlas de Guadalajara y los Gallos Blancos de Querétaro (sábado 5 de marzo). Usted lo sabe, no me gusta y jamás me ha gustado el llamado fútbol soccer. Eso de 11 tipos melenudos corriendo atrás de un balón como orangutanes al desprenderse un coco de su palmera, nunca me ha gustado. Deporte sin imaginación, sin brillo, sin arte, sin inteligencia.

Punto dos: No es nueva esta brutalidad en el soccer nacional. Siempre ha sido así. Pero hoy, azuzado todo por el lenguaje amenazador y bravucón de Andrés Manuel López Obrador, el país está más polarizado y violento que nunca. La ejecución masiva en Michoacán (al menos 17 ejecutados. ¿Eran del crimen organizado? Eran seres humanos, caray), habla de un país sin ley. Pero también habla de un quiebre moral de la sociedad mexicana y de una salud mental ya perdida.

Punto tres: Tiempos duros y convulsos. Una violencia brutal y más que explícita, azota al país entero; nadie está libre ni a salvo. Lo mismo el empresario, el panadero, el obrero, el abogado, el médico, el político, el poeta, la mesera, el aficionado. Nunca como hoy se había visto esta violencia brutal y bestial que tiene ya rasgos terroríficos. En el 2011 fueron dos ciudadanos gringos, quienes lo vieron venir. Ellos, no nosotros, ciegos y afásicos.

Punto cuatro: Dos declaraciones en un lapso corto de tiempo ese año, dieron en el quid de la cuestión: la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo: “La brutalidad y la barbaridad (de los cárteles del narcotráfico) van más allá de lo imaginable”. Dos: el mejor periodista del mundo, el norteamericano Jon Lee Anderson, dijo: “Ustedes los periodistas tienen que averiguar qué es lo que enmascara a la sociedad mexicana para encerrar en su seno tanta violencia... no es posible que tanta violencia y que criminales tan sádicos, tan imaginativamente sádicos hayan surgido de pronto en el panorama mexicano. Algo esconde la sociedad mexicana que lo fue incubando durante años y años”.

Letras minúsculas

Aquí en Saltillo, a la joven María de los Ángeles (Angie) le destrozaron la cabeza y trataron de incinerarla (carpeta 444/2022). Fue asesinada con saña y brutalidad. ¿Día de las mujeres, vestirse de morado, de negro, de rosa? Caray, no entendemos.