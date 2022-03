Una noche perpetua... (3)

La función del Estado es contradictoria a todas luces: preservar la paz entre sus gobernados o bien, desatar la guerra y las persecuciones en contra de sus ciudadanos. O como en el caso de Rusia y Vladimir Putin, invadir y declarar la guerra unilateralmente en contra de un país vecino (Ucrania). Pero esta tarea del gobierno es la misma tensión que domina la personalidad de los humanos: la paz y la ira. Como seres humanos y en teoría pensantes, buscamos el diálogo mediante la comunicación. Pero no pocas veces domina la divergencia, la disputa, la ira; sí, como la de Aquiles en “La Ilíada’’.

¿Estamos ya perdidos como sociedad y país? Soy pesimista. Quisiera decirle que no, pero los hechos demuestran que sí. El 27 de febrero y en Michoacán, mientras se lloraba en un velorio, llegaron no menos de 20 camionetas con 60 pistoleros. Interrumpieron el velorio, sacaron a los presentes. Los formaron y los fusilaron. Al menos hubo 17 muertos. Luego, los mismos pistoleros limpiaron la escena del ajusticiamiento. Pero, todo se supo por un video tomado por algún ciudadano el cual lo puso en la red de Internet. Al parecer, es una vieja disputa de territorio del narcotráfico entre Abel “El toro” contra Alejandro “El pelón’’. Ambos del CJNG.

En sus apodos bravos van implícitas sus cualidades de líderes de banda. Le repito las cifras de los hechos de sangre: al menos 17 muertos, 60 pistoleros llegaron en 20 camionetas. ¿Sabe usted cuántos policías había en el municipio de San José de Gracia, Michoacán donde fue el ajusticiamiento sumario? 6 policías municipales. Ahora con letra para que no haya dudas: seis. ¿Qué podían hacer seis policías sin armas? Pues sí, aquello que ha recomendado Andrés Manuel López Obrador: abrazos y no balazos. Puf.

Alguna vez y pienso en alguna bella selva del mundo, ignoro exactamente dónde, un coco cayó de su enorme árbol, una palmera. Pienso que once de una manada o tribu de chimpancés se abalanzaron sobre dicho coco. Otros once simios que merodeaban por el lugar, pues igual, hicieron eco y fueron a disputarse el coco. Este para mí es el origen del futbol soccer. “Soccer”, así nada más, para los gringos. ¿Qué es el soccer? Espectáculo, control social de masas, circo, teatro y claro, lana, harta marmaja. ¿A usted le gusta este negocio, que no deporte? Pues lo respeto.

En Monterrey, como en Guadalajara, Torreón o Querétaro, donde este teatro arraiga en las masas del proletariado, se desayuna soccer, se come soccer, se cena soccer. No hay bibliotecas ni libros en las casas de los aficionados, pero sí hay playeras, hartas playeras y afiches y relicarios de su equipo favorito. ¿Pierde Rayados o Tigres en sus juegos de sábado o domingo? Las madrizas a las mujeres aumentan. Las cárceles amanecen llenas y el ausentismo laboral es catástrofe para los cresos empresarios. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas, los diarios de domingo y lunes.

ESQUINA-BAJAN

Y en Monterrey, lo dijo en fecha pretérita Aldo Fasci, secretario de Seguridad Pública de Nuevo León: “El problema, lo que nos preocupa mucho después del clásico, porque ya lo de antes y durante, está muy ensayado por todos los policías... (Alguien va a perder y) es cuando más sube la violencia familiar”. Sí, es el drama de ver jugar a Tigres y Rayados. Un drama tan infantil, tan pusilánime de inteligencia y emociones, pero que provoca violencia familiar sin fin. Y todo, todo esto ha revivido con los sangrientos acontecimientos en el estadio de Querétaro entre los aficionados de Atlas y Querétaro. Una masacre. Una violencia brutal y simiesca.

¿Qué hacer ante los hechos brutales de violencia sin fin y el estado perpetuo de desigualdad social, una moral que ya es letra muerta, una mentalidad cívica y de cooperación ausente en la sociedad, una individualidad enfermiza, una ausencia ya casi total de la presencia del Estado rector en la educación humanista y de ciencia y técnica en sus gobernados? Por todo lo anterior le insisto: lo único que nos puede sacar adelante es la educación y la cultura. Educar y reeducar una y otra vez a los muchachos.

Lo anterior no debería de ser una ilusión, sino una obligación. ¿Hay esperanza de que esto cambie? Quisiera ser optimista y decir que sí. Sí, sí hay al menos una oportunidad para cambiar a esta “Generación de cristal”, no formada en las aulas, sino amamantada en las redes sociales y diseñada mental y milimétricamente por Netflix.

Hay varias aristas, demasiadas, en este caos no solo local o nacional sino mundial. La principal: la violencia ya nadie la para. Aquí en el vecindario, apenas viene la ola de calor brutal. Y con el calor, usted lo sabe, suben los delitos de orden sexual y la violencia intrafamiliar. Ese fin de semana (sábado 5 y domingo 6 de marzo) infausto en que se enfrentaron con fiereza de simios o de animales carniceros, las llamadas “barras” de aficionados del Atlas y Querétaro, a nivel local, la escalada de violencia fue grave.

A reserva de cuadrarle el puzzle respectivo en próximos textos, van sólo los encabezados de las notas sangrientas aquí en Saltillo ese fin de semana: “Muere bebé de brutal golpiza”, el niño tenía apenas un mes de nacido. “Terror en misa: balean a 3”, atacaron a hombres afuera de la parroquia del Espíritu Santo. Al momento de redactar la presente nota, ha muerto uno. “Queman vivienda tras homicidio en la FBR”, una venganza...

LETRAS MINÚSCULAS

La violencia verbal de AMLO ya bajó a las masas, este es el resultado...