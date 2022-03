Una noche perpetua... (4)

La noche está más cerrada que nunca. No hay asideros posibles, como antes los había. En un tiempo pasado (apenas ayer), ante tanto y tanto problema, uno buscaba un paliativo, un buen consejo, uno se refugiaba siempre en personas, familiares, amigos o libros los cuales pues sí, nos sacaba una y otra vez del atolladero en el cual estábamos empantanados. ¿Hoy? Hoy vaya, ya ni se dirige uno a Dios... sino a Internet.

La noche está cerrada de problemas, no hay camino o salvación posible y múltiples ollas en la lumbre están en ebullición. Usted lo sabe, por lo general me agobian y asedian todos los pecados capitales. Según yo, los tengo controlados, pero periódicamente se salen de mi ruedo y tengo que ponerles brida a los muy malditos. Varios de ellos siguen seduciéndome: la lujuria, la soberbia, la pereza y el alcoholismo.

Este último lo nombro por la gula. La glotonería no se me da en mi enjuta humanidad, por lo cual lo he mutado por el terrible alcoholismo. El cual siempre he padecido, pero lo tengo en su sitio, sentado y aletargado... por lo pronto. Usted conoce las palabras de Edgar Allan Poe en su celebérrimo cuento, “El gato negro”: “¿Qué enfermedad se puede comparar con el alcohol?” Ninguna. Las consecuencias ha últimas fechas en la ciudad, han sido funestas: alcohol a mares en adolescentes con autos y velocidad ¡gran combinación! Desgraciadamente, es sinónimo de muerte.

Pero si a esto agregamos la violencia sin fin, la escalada de los cárteles de la droga y ya territorios y ciudades completas de México en sus manos; si agregamos la violencia sistemática en contra de las mujeres (aunque griten a todo pulmón el “8M” y se vistan de rosa, morado o blanco, es intrascendente), la muerte de periodistas, la economía en picada y la inflación lo cual ya provoca hambre, si agregamos la lengua viperina de Andrés Manuel López Obrador, tendremos un caldo de cultivo putrefacto.

Como lo ha dicho (le adjudico la frase, ignoro quien de los dos la acuñó primero, pero debió de ser el brillante periodista) Luis Carlos Plata: esto ya se jodió. Rejodidos estamos. ¿Hay culpables en las tragedias de los jovencitos los cuales toman hasta podrirse y luego manejan sus bólidos a velocidad crucero hasta estamparse? Sí, son ellos los responsables. Luego, sus padres de familia. No hay criterios, doctrinas, valores, corresponsabilidad, paternidad solidaria; confianza de ambas partes en explorar los puntos negativos. Sin duda, no hay educación y cultura.

Los jóvenes están eligiendo morirse, así de sencillo. Viven un mundo de oropel y lentejuelas (redes sociales), pero sus muertes son reales. Lo de hoy es “estremecerse”, “sacudirse”, “impactarse” con este tipo de accidentes y expresar frases de condolencia, amor o despedida, todo desde la comodidad de un mullido sillón y haciéndolo “viral” desde el “celular inteligente.” Todo conmueve y sacude... hasta el próximo accidente fatal o hasta que los bomberos salvan a un gatito asustado y encaramado en un árbol.

Esquina-bajan

Punto uno: ¿Quién grita más fuerte: un hombre o una mujer? ¿Sirve de algo gritar? ¿Para conmemorar el día del perro, del gato, del chivo, del hombre, del alcohólico o para conmemorar el día de la tierra, es necesario vestirse de morado, azul, gris, negro o blanco? Todo es intrascendente. Pero, así andamos en México, lejos de un buen camino, buscando un color atractivo para las “historias” y fotografías en Internet.

Punto dos: el pasado 8 de marzo se celebró una vez más el “Día Internacional de la Mujer”. Hubo marchas, gritos y vandalismo. Las mujeres (no todas) tuvieron a bien combatir la violencia en su contra, con más violencia de parte de ellas. En fin, no aprendemos. Lo bien cierto y verdadero es lo siguiente: ese día, el “8M” en Coahuila, seis mujeres fueron abusadas sexualmente y 35 más sufrieron violencia familiar extrema.

Punto tres: si usted revisa los suplementos de sociales (lo “cool” de la entidad) de fin de semana, el llamado “Zoo de humanos”, feliz bautizo del hombre que más sabe sobre Derecho Electoral en Coahuila y el Norte de México, Gerardo Blanco Guerra, hay una constante: las señoritas que cumplen 15 años aparecen en sus fiestas con sus padres y hermanos, pero... al lado de los novios. Sí, a esa edad. Cosa impensable en mis años mozos.

Punto cuatro: Luis Jaime de 16 años era el novio de Andrea Flores de 18 años, la cual perdió la vida en accidente funesto, cuando circulaban alcoholizados en una camioneta el pasado miércoles 10 de marzo. ¿Y los familiares cercanos de ambos? El tejido social, los valores, la disciplina y la educación y cultura, ausentes. Las malas noticias nunca llegan solas. El sábado 12 de marzo, de nuevo el matrimonio mortal: alcohol más juventud.

Punto cinco: en un diario, en un tabloide vespertino de la ciudad, mis compañeros de prensa son magos y titularon lo siguiente: “¡Hay otra tragedia por pisto y velocidad!” Nada más certero y puntilloso. Erick Francisco Javier Ramos murió a causa del alcohol ingerido en aparatoso accidente. De nuevo, las redes se “cimbraron”. En fin.

Letras minúsculas

61% han aumentado los lesionados por accidentes viales en Coahuila en comparación con el año anterior.