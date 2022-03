Una noche perpetua... (5)

¿Soy un aguafiestas? Caramba, sin duda. Pero prefiero serlo a navegar con esas falsas banderas de la “superación personal”, escribir textos “edificantes”, escribir cosas que “construyan” y “alienten”. Caray, toda esa bisutería, lentejuela y oropel que inunda las redes sociales donde se intercambian fruslerías y memes. Lo sostengo: estamos en una noche perpetua, oscura y terrible. No hay futuro.

Es un poeta y no un politólogo quien nos retrata en este tiempo de canallas: “La barbarie aún nos tiene muy sujetos los pies”, verso poderoso del francés Alfred de Vigny (1797-1863). La barbarie se ha enseñoreado en México y en buena parte del mundo. Pero junto a esta barbarie y atrocidades que comenten los humanos, no los animales, el clima sigue siendo factor de modificación de carácter y conductas. Los pronósticos son brutales: se avecina un calor dantesco. Y si hay calor, los suicidios van a ir en aumento (ya los hay y a puños en México, en Monterrey y sobre todo, aquí en el vecindario).

Lo vuelve a decir nuestro poeta romántico, Alfred de Vigny: “El verano, instrumento del destino cambiante”. Con el calor del verano cambiante, también se avecina una sequía feroz. No hay agua en la región y no, no hay lluvias. Estamos condenados a ser pueblos fantasmas. Siempre que hablo del soporífero calor, de la interminable sequía y la falta de agua, recuerdo una cita de un ex Presidente de México injustamente olvidado, Ernesto Zedillo. Lo dijo en una entrevista para la prensa y sus palabras se cumplen cabalmente. Lo dijo allá por las lunas de los años ochenta del siglo pasado: “En el futuro, las guerras serán por agua”.

El aforismo se cumple: vea usted a los vecinos regios que se quieren traer las gotas de agua de San Luis Potosí y desecar esa zona bellísima llamada “La Huasteca”. El verano va a estar ardiente, es literal. Y se avecinan tiempos más duros para todos. ¿Estamos cansados, hartos de todo lo que nos rodea? Sin duda sí, pero así tenemos que seguir y vivir. Sólo queda ponerle vida a esta vida. Dice el hidalgo saltillense, don Javier Salinas: “la vida es la distancia entre dos eternidades”. Sin duda. Es la vida y la muerte. Y la vida se cumple siempre en eso llamado muerte.

Mientras la parca llega, pues hay que vivir. Con lo que se tenga a la mano, de preferencia, vivir bien y a pierna suelta. Hacer sólo lo que le plazca señor lector. Ya no hay tiempo para nada más. La maldita peste del virus chino vino a ponernos de cabeza, voy de acuerdo, pero también nos regaló paradójicamente algo que no valorábamos: la vida y el tiempo.

Y pongo su acento en lo siguiente señor lector. Creo que usted ya lo notó: en dos años de pandemia letal, se pasó de macanear a la gente, se ha pasado de exigir a los ciudadanos no salir de su casa, se ha pasado de multar a los ciudadanos por no usar cubrebocas y se ha pasado de exigir la vacunación hasta en cuatro tantos... a la nada. Ni bozal ni vacunas. Ya no es necesario nada. Ni es necesario cuidarse.

Esquina-bajan

¿Por decreto ha terminado la pandemia mortal? Al parecer, los gobiernos así lo quieren hacer creer. En todo el mundo. Aunque, las muertes, las cifras siguen siendo tan asfixiantes como cuando inició esto. Estamos peor que nunca, pero nuestro cansancio y hartazgo es brutal y ya nadie se cuida. Así de sencillo. La pandemia de Covid-19 ha provocado un empeoramiento de las cifras de sobrepeso y obesidad, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de la Secretaría de Salud Federal.

Punto uno: el 59% de los hogares presenta algún grado de inseguridad alimentaria y se mantiene alta la proporción de padecimientos crónicos, como diabetes con 16.6% y 13.4% para hipertensión arterial en adultos. La proporción nacional de sobrepeso y obesidad en personas adultas es del 74.1%, lo que representa 2.8 puntos porcentuales de aumento respecto a 2012. En cristiano es lo siguiente: comemos pesimamente mal. Y sí, los impuestos y gravamen a alimentos y comida chatarra de nada sirven.

Punto dos: todos los males nos aquejan. No hay rumbo definido. Con Andrés Manuel López Obrador vamos al precipicio. Se acaba de inaugurar una de sus obras cumbre (caprichos, pues): el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). AMLO y sus huestes decían no ser iguales al PRI o al PAN. Han resultado peores: 77% de los contratos del AIFA se asignaron por invitación restringida a proveedores elegidos por mandos militares. ¿Corrupción? Todo lo hace pensar así.

Punto tres: nos estamos volviendo (ya lo somos) ciegos, sordos y mudos ante la violencia extrema que nos azota. Insisto, merced a la mano dura y atenta del Gobernador Miguel Ángel Riquelme y del Alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, “Súper Chemota”, vivimos relativamente tranquilos y en nuestro sitio, pero los vecinos regios ya son un caos de nuevo. Acaban de asaltar y a plena luz del día a mi amigo, el señor Pulido, dueño de una de las tres librerías que quedan abiertas en la ciudad regia, “Librería Monterrey”. Una desgracia. Pero, así está todo el país. Las matanzas se siguen sucediendo en Acapulco, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Michoacán... y el 97% de los actos de violencia quedan impunes.

Letras minúsculas

“Es la muerte... Es la muerte”. Dice Gerard De Nerval. Le creemos.