Aunque no lo crean, esta forma de ver las cosas y los estudios enfocados en la recepción del espectador visto como individuo, son relativamente nuevos. Hubo un tiempo en el que se hablaba de público, como una masa más o menos uniforme a la que había que conquistar o inclusive educar. Y si al público no le gustaba alguna obra de algún reconocido artista cuya reputación era intocable , entonces sería culpa de la ignorancia del público y no del hermetismo del creador.

Una vez que la obra se presenta, el proceso de generación de sentido se completa a partir del contexto y la percepción del espectador. Éste es un factor sobre el cual el artista tiene de poco a nada de control, por más que desearíamos tenerlo. Una vez llegado ese momento no importarán las buenas intenciones , el espectador tiene el derecho a gustar o no gustar del producto. Dependiendo de la apertura de lo que se ofrece, las interpretaciones también pueden ser de lo más variadas.

El problema de este tipo de dinámica es que aquel que se considere culto puede acabar “gustando” de algo por compromiso, además, el artista no recibe retroalimentación alguna y un sector de público potencial acaba desconsiderando sus posibilidades de alguna vez asistir al teatro, dado que considera no tener los conocimientos necesarios para poder acceder al sentido de las obras. Es claro que un espectador con cierto grado de conocimientos efectivamente se verá beneficiado al poder profundizar en lo que está viendo, sin embargo, el miedo a no ser suficientemente culto no debería ser un limitante para presenciar el arte teatral en sus múltiples variantes.

Néstor García Canclini lo expone perfectamente en sus múltiples trabajos sobre los estudios culturales en Latinoamérica: la división entre lo culto y lo popular no solamente es una división francamente inútil para la mayoría – con excepción de las elites que impulsan esas divisiones – además, en los tiempos actuales tal división es cada vez más difícil de trazar. Si Jorge Dubatti considera una de las características del teatro actual el ir contra la idea de pensamiento único, es precisamente porque ve al teatro como un lenguaje dotado de semiosis ilimitada; no aspiremos entonces a volver a los tiempos de los significados únicos y a los teatros con afanes paternalistas.

Cuando una obra de teatro no avanza o carece de interés, decimos que es porque no existe conflicto. La existencia de fuerzas opuestas interactuando entre sí existe en las raíces mismas del teatro; intentar domar esa vocación por la búsqueda, la tensión y la diferencia parece cosa de necios. De hecho, García Canclini considera ese el papel más importante de las artes en ésta época, el luchar contra las fuerzas homogeinizantes que insisten en instaurar criterios únicos, gustos únicos, opiniones únicas.

Pretender controlar opiniones disidentes y su difusión con la idea de que una imagen positiva y sin mancha es lo que se necesita para que el público se sienta atraído hacia algo, puede crear inadvertidamente el efecto contrario, alejar al espectador de una relación en la que siente que no tiene voz ni voto. Aún más, este tipo de dinámica acaba creando lo que el escritor José Ignacio Cabrujas llama de ambiente de hotel: un ambiente que no se pretende transformar, ni mejorar, ni adaptar a los deseos e inquietudes propias. Un ambiente que simplemente se usa, sin mayor pretensión de que evolucione, mucho menos de evolucionar a partir de él.