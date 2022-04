¡Una victoria o una derrota!

A pregunta expresa de un reportero al presidente López Obrador sobre que la no aprobación de la Reforma Eléctrica habría significado para él un triunfo o una derrota, el Presidente respondió: es un triunfo para la democracia.

Y lo dice porque eso era lo que AMLO sabía muy bien que sucedería, que la oposición Prianrd de la Cámara de Diputados votaría en contra de la Reforma porque para ellos, era una votación de mero trámite y al menos 7 diputados de Coahuila votaron en contra, ¿“traidores a la Patria”?

La Reforma pretendía que la CFE tenga la capacidad de bajar las tarifas además de asegurar la generación de electricidad con energías limpias y que las empresas privadas dejen de utilizar el “autoabasto” y los mecanismos de fraude por los que obtienen y exportan 500 mil millones de pesos al año.

Los objetivos de la Reforma Eléctrica se cumplen con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica presentada por la 4T así como la inconstitucionalidad de algunos de los preceptos que estaban en la ley de energía aprobada en el gobierno de Peña Nieto con la que las empresas privadas ganaban enormes utilidades.

El Presidente, contento, declaró; “Decirle al pueblo de México que se logró el propósito de proteger a la CFE, que vamos a cumplir el compromiso de no aumentar el precio de la luz”, AMLO resaltó que la Suprema Corte igual declaró ilegal la figura de “autoabasto” para vender energía eléctrica como hacían diversas empresas privadas, por lo que las exhortó a dialogar sobre el tema para darle solución y que salgan de la ilegalidad.

Igualmente se logró proteger el oro blanco, el litio con la aprobación de la nueva Ley Minera, México ocupa el 9º Lugar en el mundo de reservas de este mineral de ahí que se le estime como estratégico.

Considerando la votación de los diputados federales sobre la Reforma Eléctrica, ya era conocido que los partidos de oposición no votarían por el sí, pero igual fue enfatizado que no argumentaron sólidamente, no participaron en el debate, votaron en contra. Fueron 223 diputados los que frenaron la reforma constitucional en materia eléctrica a los que ahora se pretende acusar de traición a la patria, lo cual estimo que no pasará.

El PRI se está jugando su sobrevivencia, no tiene cerebros de líderes inteligentes capaces de argumentar, seguramente en las elecciones que vienen podrían perder, tiene una gran crisis, ya no es el partidazo, Moreira II que se ha apoderado del PRI en la Cámara de Diputados, los que saben estiman que fue chamaqueado, que podría haberse posicionado bien votando a favor de la Reforma Eléctrica y así hubiera ayudado a su esposa Carolina Viggiano a fortalecer su candidatura al gobierno de Hidalgo en la que va adelante el candidato de Morena, pero no lo hizo.

Y es que el PRI ya no cuenta con cerebros como el de Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón, ellos eran estrategas con mucho colmillo político, Alito da pena ajena, el panorama vaticina un desplome escandaloso del PRI como el que surgió con la roqueseñal, hipotéticamente se esperaba que el clan Moreira negociaría para que Carolina Viggiano ganara Hidalgo a cambio del voto priista por la Reforma, aunque AMLO dejó claro que en su gobierno el sufragio no se negocia. El PAN se comió al PRI y la Reforma Eléctrica se logró.

La ganancia política de AMLO es la demanda social que se gesta a favor de la Reforma Eléctrica y en contra de quienes no votaron, entramos a la segunda etapa de la 4T y con ella se perfila la sucesión del 2024.