Universitarios sin vocación de aprender

He sido maestro universitario por más de 40 años en diferentes universidades de México y en Estados Unidos. Siempre consideré la Universidad como uno de los más importantes centros del conocimiento y preparación profesional en nuestra formación académica. Al terminar la preparatoria, cuya duración en muchas de ellas es de tres años, y no dos, el joven encuentra su pasión y elige la vocación que determinará su camino profesional y laboral en los próximos 40 años de vida. Por muchos años observé el entusiasmo, sacrificio, esfuerzo y entrega al aprendizaje para poseer las mejores herramientas para enfrentar un mundo más competitivo y lleno de retos. Hoy es diferente.

La semana pasada, en una de mis clases, asigné a los alumnos una tarea para realizar una síntesis y redactar una conclusión que refleje su postura y justificándola. Para ello les expliqué que subiría el artículo a la página web del curso para que lo pudieran leer. El tiempo para realizar la tarea fue una semana. Por varios motivos se me olvidó subir el artículo a la página. El día que tenían que entregar la tarea, solamente un alumno me envió un correo señalando que no había encontrado el artículo. Faltaban tres horas para cerrar la tarea. Solamente un alumno, de 35 que conforman el grupo, se preocupó porque no estaba el artículo para leerlo. En el momento de la clase reconocí mi olvido, pero les pregunté por qué no me enviaron algún correo días antes indicando que no encontraban la lectura. Y su respuesta fue: “Maestro, como no subió el artículo, pensamos que no había tarea”. ¿Dónde está la responsabilidad del muchacho en su aprendizaje? ¿Por qué dejan en el maestro toda la responsabilidad para aprender? ¿No son adultos que saben muy bien qué quieren en sus vidas y hacen todo lo posible para lograrlo? Muchos de ellos no.

En otra tarea que realizó otro grupo de universitarios donde compararon dos tipos de situaciones, les pedí que racionalizaran sus posturas en la conclusión. En el momento de la clase les pregunté: “¿Me pueden comentar algún aprendizaje significativo de su tarea?”. Silencio en el grupo. Volví a invitarlos: “¿Alguien nos puede decir algo que le llamó la atención?”. Y nuevamente silencio. Entonces, fui directo a cada alumno pidiéndoles que compartieran sus aprendizajes. Al solicitar su participación me pedían que si podían leer nuevamente su tarea. Y les dije que no. Y les puse un ejemplo: “Cuando ves una película y tu amigo te pregunta qué te gustó, no me digas que tienes que verla nuevamente para responderle”. Siempre al ver una película hay emociones que se impregnan y compartimos nuestra opinión: “Me gustó porque... o no me gustó porque...”, o “Me impactó tal escena porque...”. ¿Por qué algunos alumnos no son capaces de empaparse de emociones y recordar sus aprendizajes? Muy probablemente siguen con la mentalidad de que con cumplir con las tareas y sacar buenas calificaciones es suficiente en su vida universitaria. Me espantan muchos graduados que en sus kardex tienen 100, pero al preguntarles cuáles fueron sus aprendizajes más significativos de sus carreras no puedan recordarlos. En muchos de ellos, ser universitario es simplemente una etapa que tienen que cursar y aprobar. Hay cosas más importantes como reuniones, fiestas, redes sociales, series de televisión, YouTube, videojuegos o Instagram que les dan estatus y aprobación. Ser universitario se convierte en una etapa social y de cumplimiento de tareas para su aprobación, pero no para su aprendizaje.