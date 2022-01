¡Vaya que entendí!

¿Cuál es el secreto de la eterna juventud? Así le pregunté a dos de mis maestros hace muchos años. Ellos no son muchos años mayores que yo, pero creo que los veía muy vitales. La verdad es que mi admiración por los dos siempre ha sido muy intensa. Hoy hice el reto de los diez años. Buscas una foto de hace diez años y una de ahora y las pones lado a lado. Me sorprendí. Creo que hice la tarea bien. Fácilmente parece que las fotos están al revés. Comparadas las fotos, hoy estoy más angulada, más abierta, con una mirada más lanzada, con más luz. Estoy más delgada y tengo once tatuajes más.

Ah, pero les iba a compartir las respuestas de mis maestros, las que me dieron hace tantísimos años. La maestra me respondió que el secreto de la eterna juventud era una sexualidad plena. ¡Claro que le compro el cuento! Es un factor de vital importancia.

La respuesta del maestro fue más compleja, más enigmática, y me reconocí en ella. Me dijo, “A ver, ya estás entrenándote como psicoterapeuta, estás formándote con Claudio Naranjo y con otros maestros de muy alto nivel. ¿A dónde quieres llegar con eso?” Pensé un momento y respondí, “no quiero llegar a ningún lado, solo quiero saber qué sigue.” Estábamos hablando por teléfono y sentí la sonrisa en la voz de mi maestro. “Ya encontraste la respuesta. Siempre que tengas algo más que hacer y un lugar más a donde ir, tendrás la vitalidad necesaria para hacerlo. Serás joven”. Entendí, vaya que sí. No he parado desde entonces, y no pienso hacerlo. Te lo paso al costo.