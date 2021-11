Ves que el perro es bravo y tú pateandole el portón

Les platico: esta semana que arrancó en martes en vez del lunes, ha sido de recibir inusuales comunicaciones, mensajes y recados en el correo y el celular de éste su irreverente servidor.

A mis cultos lectores les voy a escribir aquí mis respuestas, para que infieran las preguntas o comentarios que recibí durante casi todo el día. Arre!

1.-Alguien de la CDMX me llamó bien temprano para echarme en cara mi postura ante la 4T y le respondí: te equivocas, no critico la falta de estrategia del gobierno, sino su pésima puntería.

2.- A otro: no se dan cuenta ustedes que están cansando a los que viven en esta casa que se llama México, y además, si ven que el perro es bravo, para que patean el portón?

3.- A una más -cierta dama que dijo vivir también en la CDMX- le dije que al Sumo Sacerdote que despacha en el Templo Mayor frente al Zócalo, parece valerle madres el reguero de cadáveres que está dejando su presidencia, con tal de que no le jodan con su sangre la alfombra donde él pisa.

4.- Una de dos, o nació con mala suerte o la alcanzó. Digo esto como una forma de “explicar” la sarta de barbaridades que comete todos los días.

SEMANA INGLESA Y 9 TO 5

5.- Como habitante de tiempo parcial en este vapuleado país, yo preferiría que el presidente trabajara nomás semana inglesa y como los gringos, solo “9 to 5”, porque eso reduciría proporcionalmente sus metidas de pata.

Es que eso que dijo de que cuando no anda de gira no sale ni a echarse unos tacos a la esquina y ni vacaciones tiene, amarga a cualquiera y eso se les nota a él, a su esposa y a su hijo el chiquito, porque los grandotes se dan sus habilidades para no copiarlo ni hacerle caso.

6.- Si ya tenemos chance de vivir, más vale hacerlo.

7.- No te lo puedes imaginar? Yo tampoco, hasta que tuve que hacerme a la idea de que iba a ser el presidente.

8.- Quieren evitar los de Morena, la mala suerte que ha tenido México desde la revolución?, hazme el chingado favor, como si eso se pudiera.

9.- Hay cosas que yo no busco evitarlas; quiero contenerlas, para que cuando lleguen no les me toquen ni a mis clientes tampoco.

10.- Te quejas del poco tiempo que te doy para que me respondas? Por favor, Dios solo tuvo siete días y mira qué bien lo hizo.

11.- A como va este País, no sé cómo se va a ver el mundo cuando cumpla en julio un año más, si es que lo cumplo...

12.- No cuestiones lo que quiere la oposición en México, eso siempre te va a hacer quedar mal.

Y EL KILO, APÁ, ON TÁ?

13.- Este presidente que ustedes nos endilgaron nunca entendió que queríamos un kilo, y nos está dando medio... un cuarto o menos.

14.- A ver cómo traduces lo que te estoy respondiendo, al idioma de tus patrones del Templo mayor frente al Zócalo. Es español y pareciera que quisieras que te hablara en náhuatl.

15.- Pues ya que andas de oficioso, dile por favor al que te pagó por insultarme, que el presidente no solo ataca, sino que humilla y eso sí que está bien cabrón.

16.- No contesta a sus críticos porque sabe lo que le van a pedir, que no se haga el güey y menos, sordo.

17.- Dile que en los próximos meses se olvide de la estupidez esa de que nadie puede ganar en el gobierno más que él.

Mejor que le pague bien a su gente, o de jodido que la trate bien, pues por lo que se le viene encima, le va a hacer falta la lealtad de quienes lisonjeramente le rodean.

18.- Oye, pues para ser comunistas como se auto nombran los Fernández Noroña, Batres, Padierna, Bejarano, Taibo II y otras lacras frustradas incrustadas en el gobierno, tienen hartas propuestas de negocio cuando uno habla con ellos en cortito.

Y yo les tengo una: háganme el favor de irse al rancho de su jefe, sí, el de Palenque.

19.- Es que cuando los burócratas demandan atención, pues hay que dárselas, pero nomás la atención, no vayas a confundirte.

AGENCIA DE ESPIONAJE FINANCIERO, QUE UIF NI QUE 8/4

20.- Sabes que está haciendo ahorita Pablo Gómez el nuevo de la UIF? Quitando las fotos de los perseguidos por Santiago Nieto y poniendo las de los que su jefe supremo le ordene a quienes perseguir, incluyendo al mismo a quien se ocurrió casarse en Antigua, Guatemala.

Así es esto, por si no te has dado cuenta, y si no me crees, ve que lo mismo está haciendo con las de los enemigos que lo eran de Santiago, como Gertz Manero, que ya es hasta aliado de la UIF, cuando estaba apestado por el anterior jefe de esa agencia de espionaje financiero de México, porque eso es, nada de que “Unidad de Inteligencia Financiera”.

21.- Por favor, ve y dile esto al señor presidente: “gane o pierda en su gobierno, dio un buen espectáculo, lo felicito”.

Bueno, mejor yo también se lo digo, al fin de cuentas, en privado dice que de vez en cuando me lee.

22.- También dile que si la gente no ve claro de aquí al 2024, no haga ninguna encuesta popular más, o sea, que no vuelva a preguntarle al pueblo, pues es presidente para tomar decisiones, no para pasársela consultando a ignorantes peores que él.

ALCALDE DE SAN PEDRO, COPIA MALA AL CARBÓN DE AMLO

Porque luego hay otros, como Miguel Treviño, el alcalde de San Pedro Garza García, que quieren escudarse en consultas a la gente para tapar y justificar sus desgraciadas debilidades.

23.- Hoy hay otros que no van a brindar por su supuesto éxito, que no se le vaya a olvidar esto por favor.

24.- Y sabes qué? Todo esto mismo se lo digo a otros que están llegando a gobernar estados y municipios, no creas que nomás lo hago con el presidente.

Estas fueron mis respuestas a quienes se tomaron la molestia de escribir o llamar para insultarme en este inusual lunes de asueto.

Ahora, infieran -e ingieran- cuáles fueron las preguntas que me hicieron...

CAJÓN DE SASTRE

“Y lo que falta por venir. Por eso te digo, mejor vámonos ya a vivir a Búffalo con Marisa y los Lillis, o de perdido a Santiago”, me dice preocupada la irreverente de mi Gaby.