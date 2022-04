Vida Sentimental - Parte 2

Entonces decíamos que el amor romántico que nos han vendido los cuentos de hadas, ya intervenidos por Disney, no es la base de una relación de pareja. Comienza así, con el enamoramiento, con ese estado que idealizamos tanto. Leí hace días: Si quieres ser amado, tendrás que ser valiente. ¡Claro! El estado de enamoramiento se desvanecerá después de tiempo, y quedaremos frente a otro que apenas conocemos (si no me conozco yo, ¿qué voy conocer a otro?) y que no tiene esas cualidades principescas que nos habíamos imaginado.

Y ahora sí, a darnos cuenta de que la historia que nos habíamos contado sobre “y vivieron felices para siempre” es un camino de trabajo arduo que pone en relieve a una tercera persona en la ecuación, a La Relación como entidad. Aquí entra lo valiente, porque tendremos que trabajar con sinsabores, hábitos chocantes, puntos de vista distintos, valores contrarios y contrariados, gustos diferentes, y con los huevos suficientes de decidir a diario si estar o no, si trabajar o no, si entrarle o no al reto de vivir en pareja.

Es inevitable sentirnos lastimados en una relación. Esa parte emocional de contento, satisfacción, enojo, miedo, tranquilidad, inseguridad, etc. sí estará presente. ¿Qué no lo está siempre? Tener pareja no significa ser feliz 24/7. Perdón, más burbujas reventadas. Significa estar dispuestos a trabajar 24/7 para crecer como individuo dentro del contexto de una relación, el crisol por excelencia para el proceso personal.

Me han preguntado como abordaría el tema de la sexualidad. Será para el lunes.