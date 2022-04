Vida sentimental – parte 3

“Cómo abordarás la sexualidad”. ¿En 1500 caracteres? Pues, tampoco es un asunto sentimental ni una emoción, aunque la usamos como arma y para manipular. Dicen que la vida de pareja lleva implícita la sexualidad. Tal vez por edad o cuestiones fisiológicas varía la modalidad, pero somos muy creativos cuando realmente queremos algo. ¿O no? Y lo que buscamos en una relación, aunque no lo sepamos, es establecer un vínculo de intimidad. Eso abarca muchísimo más que la sexualidad, pero lo sexual es parte importante.

Hace muchos años escuché, “Eso se resuelve en la cama.” Eso implicaría que el sexo puede reemplazar el dialogo para resolver conflictos. Me sentí ofendida, aunque veo que cuando una pareja logra una vida sexual satisfactoria dan un paso hacía una mayor intimidad. La intimidad implica comunicación a todos los niveles, y el sexual es uno de tantos.

En consulta la sexualidad es tema frecuente. Frecuencia, diferencias en apetitos y gustos. Sería lindo que todas las parejas empataran en estos temas, pero no, y así la sexualidad se vuelve un tema que una pareja tendrá que trabajar. ¿Tengo que permanecer en una relación en la que no encuentro la satisfacción de mis necesidades sexuales? ¿Debería quedarme en una relación donde no se satisfacen mis necesidades de compañía, atención, afectividad, etc.? Cierto es que la otra persona no es responsable de mi satisfacción, pero si La Relación no es satisfactoria para mí... Vayan a terapia individual y de pareja antes de tomar decisiones; para reconocer necesidades y tener el valor de entrarle a los propios temas de relación. Esto no es sencillo, de ninguna manera.