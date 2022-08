La experiencia nos demuestra que no todas las personas saben vivir bien, independientemente de su situación económica. Quiero decir que no toda la gente sabe cómo procurarse bienestar en un sentido amplio; cultivarse, ensanchar sus horizontes, extender sus alcances.

Viajar, ilustrarse, comer bien y variado, hacer compras en función de la calidad y el buen gusto; relacionarse con gente de influencia en cada disciplina; cuidar de la salud física y mental, es todo mucho más sencillo cuando hay solvencia, no obstante hay mucha gente que sin privilegios financieros se las arregla de lo mejor, mientras que, en el sentido opuesto, abundan individuos vulgares, cortos, indolentes y hasta precarios con suficiente dinero como para jamás padecer estrecheces económicas.

Es una historia harto frecuente en el ámbito deportivo: Jóvenes de barrios pobres que llegan a destacarse como futbolistas o boxeadores, con salarios que alcanzan los millones de dólares. Cierto que durante algunos años pueden hacer de su vida una orgía de lujos y placeres extravagantes, pero sin juicio ni una buena asesoría pueden terminar en la ruina siendo las mismas personas básicas, toscas y mal administradas que eran antes de alcanzar el éxito.

Está el caso también de los nuevos ricos, aquellos que dan en el clavo con algún emprendimiento o ganan un premio importante en la lotería. Aquí, como se suele decir: quizás puedan salir del barrio, pero el barrio nunca saldrá de ellos.

El tener dinero es un privilegio, sin duda, y si nos ponemos muy estrictos también es una responsabilidad.

“¡Achís!”, podrá exclamar alguien. Y lo entiendo si su gusto, posibilidades o sueños son reventarse una fortuna en excesos y hacer de su vida una bacanal. ¡Perfecto! Sin embargo alguien con ideales, digamos, más elevados invertiría en su persona e incluso buscaría educarse en el arte de vivir bien, sin que ello suponga afectarse en los modales hasta parecer conde virreinal, sino un esfuerzo genuino por sacarle el mejor partido al dinero desde una perspectiva humanista.

Coincidirá conmigo en que sería un lamentable desperdicio ser millonario y seguir pensando y viviendo como asalariado, y no porque una cosa sea más digna que la otra, sino porque la prosperidad puede ser una puerta al bienestar, al desarrollo y al autodescubrimiento, no sólo para un individuo sino para todo su entorno. Y no ejercerlo así por cortedad de la imaginación es una oportunidad vaciada al drenaje.

México es la economía 15 o 16 (espero todavía) y hemos llegado a ser la número 13 a nivel mundial... pero no se siente. Y no se siente porque como sociedad -y a veces en lo individual- no sabemos vivir como una economía emergente: Consentimos la corrupción, la discriminación, los trabajos mal remunerados, la pobre impartición de justicia; toleramos estándares de eficiencia muy bajos a las empresas y a los servidores públicos; no invertimos a futuro o no lo hacemos con inteligencia. No sabemos asumir la posición económica que realmente guardamos como nación frente al mundo.

Para colmo, nuestro líder es un mesías con un espíritu tan achicado que nos invita a vivir en una pobreza que él, en toda su estrechez de conceptos, considera virtuosa. (Y quizás llegó a ser el líder de este País precisamente porque le supo hablar al mexicano pobre que llevamos dentro).

Independientemente de que al día de hoy viva AMLO en un palacio, que tenga un rancho a donde retirarse a vivir los años que le queden y que tenga los suficientes medios como para tener asegurada la garnacha hasta el último día de su vida, AMLO es pobre, es un pobre y está empeñado en que México sea pobre y los mexicanos vivamos como pobres.

AMLO exhibe rasgos de pobreza cuando desdeña la ciencia, la tecnología y las artes; o una educación en el extranjero (eso es aspiracionismo, dice, cosas de la familia Corleone); le hace el feo a una dieta variada rica en proteínas (que es lo que necesitamos), pero son extravagancias, asegura y afirma que se puede vivir con tortilla y frijol

Conmina a México a vivir con un solo par de zapatos porque “no se necesita más”; y aunque todas estas gansadas (nunca mejor dicho) son como para “tirarlo a león”, es de preguntarse qué tan en serio nos lanza estas exhortaciones.

AMLO mendigando vacunas como menesteroso ante la ONU durante lo más crudo de la pandemia de COVID fue indigno ¡porque somos la economía 16 del mundo! Las vacunas gratis y toda la ayuda internacional es para naciones como las de algunas regiones del África, que apenas el siglo 20 eran colonias. Países realmente pobres y no sólo que están llenos de pobres, como es nuestro caso. Hay una enorme diferencia, nuestro Gobierno sí puede costear esta y otras emergencias.

Ahora, pasándole de nuevo la charola a los empresarios para poder terminar una obra con la que se encaprichó, es totalmente indecoroso. Zanjar los asuntos de Estado con rifas, como si fuera la señora de la oficina que organiza tandas, no sólo es opuesto al decoro Presidencial sino además un despropósito.

Amagar a los empresarios, ya sea porque tienen cola que les pisen o porque no quieren volverse blanco de persecución fiscal es más despótico que cándido, pero habla de un déspota muy básico, pequeño y poco imaginativo.

¿Qué no le alcanza con la recaudación? ¿Con todos los recortes presupuestales que ha ordenado en tantos rubros indispensables para la marcha del País? ¿Qué no aseguraba que con erradicar la corrupción tendríamos un superávit para solventar lo que fuese? ¡Ah, claro! olvidaba que es más importante mantener el aparato de becas y pensiones que es el motor político y electoral de este régimen que hace de la pobreza su bandera.

Está visto que al pobre, cuando es pobre de verdad (pobre por convicción, pobre desde las entrañas) no hay dinero que le alcance para sacarle la pobreza del espíritu.