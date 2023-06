Votar no es sólo un derecho, es también un deber

Atenas fue fundada en el siglo 7 a.C. y con las Constituciones de Solón, Clístenes, Efialtes y Pericles se convirtió en la más importante de las ciudades griegas. En el siglo 5 surgió el concepto “democracia”. Heródoto (484-420 a.C.) es el primer pensador –historiador– que lo menciona (Historias, III, 80, 1).

A diferencia de todos los pueblos que la circundaban, los atenienses implementaron un esquema distinto para organizarse, donde a partir de decisiones colectivas determinaban las formas sobre cómo habrían de vivir. Eran los propios ciudadanos quienes a través del voto y bajo la premisa de la igualdad y la responsabilidad determinaban el rumbo de la polis. En concreto, la democracia tiene su origen en Atenas en la época de Pericles (495-429 a.C.).

La dinámica consistía en que todos los ciudadanos tenían las mismas posibilidades de asumir cargos públicos –los cuales duraban seis meses, de manera que todos en algún momento se encargaban del gobierno, y se realizaban a partir de un sorteo–, en ese sentido, era el gobierno del pueblo. Todos eran conscientes de en algunos momentos debían abandonar sus intereses particulares para priorizar los intereses colectivos.

Bajo el principio del concepto isonomía, igualdad de todos ante la ley, igualdad de derechos y deberes, igualdad de libertad de palabra en la asamblea, y el principio de koinonia, que significa “comunidad en miras a algún bien”, determinaban la vida del pueblo. Los problemas de la ciudad se dirimían en el Ágora –la plaza pública– y ahí la Ekklesía –asamblea–, formada por todos los ciudadanos, decidía el futuro de la ciudad. La democracia griega duró aproximadamente 2 siglos. Cuando Macedonia adquirió supremacía, en el año 322 a. C. –con Alejandro Magno–, se puso fin al sistema democrático ateniense para darle paso al sistema monárquico.

La llegada de Alejandro de Macedonia sólo confirma la soberanía del monarca por encima de la soberanía popular. El cuestionamiento sobre la igualdad universal de los seres humanos y las ideas de la aristocracia –el gobierno de los más capaces–, apuntaladas por Aristóteles que señalaba que la democracia era el mal gobierno de muchos, afirma la idea de las monarquías y su argumentación sobre el derecho divino.

Quienes continúan con las ideas democráticas por corto tiempo son los romanos, con la aparición de la República –donde los seres humanos son libres e iguales– que duró de finales del siglo 4 al año 27 a.C. En Roma, a diferencia de Grecia, los cargos públicos no se sorteaban. Había elecciones directas y en el caso de los senadores, indirectas. Las asambleas representaban la democracia directa. Posterior a la democracia romana, no hubo otra, sino hasta el siglo 17. De hecho, la Revolución Francesa se realizó sin pensar en el término “democracia”, aquí se hablaba más bien de “gobierno civil” o “régimen constitucional”. Benjamín Constant (1767-1830) hablaba de la libertad de los modernos (liberales) y la libertad de los antiguos.

En la democracia griega votaban sólo los ciudadanos. Los extranjeros, las mujeres y los esclavos no tenían esa posibilidad. En Roma sólo votaban los nobles y quienes poseían ciudadanía. Quienes volvieron a utilizar la votación como ejercicio deliberativo fueron los ingleses en la Carta de Derechos –Bill of Rights– en 1215, pero igual que en Roma, sólo los nobles votaban. El sufragio universal, es decir, la posibilidad de que todos pudieran manifestarse en una asamblea, se dio por primera vez durante la Revolución Francesa, pero sólo votaron los varones, luego se extendió a lo largo del siglo 19.

En nuestro país, por primera vez se celebraron elecciones en 1824, pero sólo votaron los miembros de la Cámara Alta, así llamada, compuesta por 38 senadores, donde 30 votaron por Guadalupe Victoria, quien pertenecía al Partido Liberal, y 8 por Nicolás Bravo, del partido conservador. El triunfo fue para Guadalupe Victoria quien se convirtió en el primer presidente de México.

Con las reglas del juego en materia electoral que se propusieron en 1857, donde había elecciones primarias y elecciones secundarias, en 1911 contendieron Francisco León de la Barra –que representaba los intereses de Porfirio Díaz, quien había estado 30 años en la presidencia de la República– y Francisco I. Madero que consiguió el 99.27 por ciento de la votación general.

A partir de ahí aparecieron las votaciones como hasta el momento las conocemos. El requisito para votar era simple: personas mayores de 18 años con un modo honesto de vida –artículo 34 Constitucional–, y que a la fecha sigue vigente. Lo que seguramente seguirá en el área de la ambigüedad será la nota de “un modo honesto de vida”. En 1953 se determinó el derecho al voto de las mujeres y pudieron participar por primera vez en unas elecciones, las de 1958, donde su voto influyó en el triunfo de Adolfo López Mateos (1958-1964).

En este momento, en nuestro país, quienes somos mayores de 18 años, podemos salir a votar. Durante 1700 años –del año 27 a.C. al siglo 17– no pudimos hacerlo. Es un derecho que se consiguió con base en grandes luchas y millones de vidas que se quedaron en el camino para que nosotros tuviésemos un sistema que considerara que todos los seres humanos somos libres e iguales. Es decir, se nos dio la oportunidad para que nosotros decidiéramos cómo queremos vivir.

Después del 4 de junio en el estado de Coahuila, si no votas, no tiene razón de ser tu queja en torno al sistema o a las inconsistencias y problemas sociales por los que pasamos. Para que podamos hablar de democracia, se requiere que todos participemos, aquí está la oportunidad. Votar no es sólo un derecho, es también un deber. Así las cosas.