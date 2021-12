Walss, clamando en el desierto

Hoy parece que los hechos y palabras de la clase política local nos fuerzan a pensar que la abyecta sumisión al poder no tiene contrapeso alguno, que la oposición democrática dejó de existir en Coahuila. Parecen estar de moda el disimulo y el olvido, el rendirse sin condiciones a los dictados del poder.

Pareciera también que no existe otra posibilidad que alinearse a los delirios del Mesías Tropical de Palacio Nacional; o aliarse con el adversario de siempre: un rancio PRI aferrado a sus viejas mañas y al poder, perdonarle todo, olvidar todo con tal de tener a un aliado frente a la amenaza lopezobradorista.

Así parece, y sin embargo, de manera sorpresiva e inesperada, salta a la palestra el diputado Rodolfo Walss para hacer oír un “¡no!” rotundo a tanto desafuero, para defender la transparencia, la rendición y el ajuste de cuentas.

Hace muchos años que no veo al diputado Walss, quizá 10 o más años. En ese lapso quizá cruzamos un par de telefonazos. Grande fue mi sorpresa y gusto al mirar el video de su participación en la glosa del Informe de Gobierno del gobernador Miguel Riquelme.

Glosar, según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua consiste en “Comentar palabras o dichos propios o ajenos, ampliándolos...”. Glosar un informe de gobierno es tarea del Poder Legislativo quien, después de analizar, comentar y ampliar lo informado por el Ejecutivo, debe informar a la ciudadanía los aciertos, errores, omisiones o excesos en que haya incurrido el gobernante.

Concluido el rollo habitual de elogios mutuos, aplausos y agradecimientos que, año con año, nos recetan Gobernador y diputados, sin dejar tiempo ni espacio para cuestionar, evaluar, proponer y denunciar. Debiera seguir un proceso en el que los secretarios de cada uno de los ramos de Gobierno, comparecen ante los diputados en reuniones maratónicas para analizar “las tripas” de cada tema. Sería deseable que el propio Gobernador compareciera, pero las costumbres al uso que imperan en el país y en Coahuila, no lo permiten.

Durante la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, el diputado Walss hizo la tarea y alzó la voz con tino y valentía, su intervención puede verse y escucharse en el video que menciono anteriormente. Puede encontrarse en varias plataformas yo la comparto en mi propia cuenta de Twitter: @chuyramirezr.

En ese video se aprecia al diputado Walss cuestionar al secretario General de Gobierno, Fernando de las Fuentes. Importa tener presente que De Las Fuentes, “El Diablito”, es un personaje representativo del más rancio PRI. Hijo del exgobernador José de las Fuentes Rodriguez, (alias “El Diablo”), quizá el gobernante más corrupto, funesto y represor que hayan padecido los coahuilenses.

Es verdaderamente refrescante atestiguar la lucidez y arrojo de Walss en uno de muchos cuestionamientos a De las Fuentes, relativo a la aparición del secretario de Gobierno en los Pandora Papers. Más allá de aparecer en una lista de personas que presuntamente sacaron cuantiosas fortunas del país en lo que pudiera ser una maniobra para evadir el pago de impuestos, Walss fue al corazón de la obligación legal que, como funcionario público, tiene De Las Fuentes, preguntó una y otra vez: “¿Sí o no incluyó usted en su declaración patrimonial las transferencias de dinero al extranjero cuando usted era Alcalde de Saltillo? ¿Sí o no las incluyó?”. Una y otra vez, machacó la misma pregunta, sencilla; una y otra vez, De Las Fuentes se negó a responder.

Muchos coahuilenses bien intencionados y de buena fe, quieren aliarse con ese aceitoso pescado escurridizo que, ayer, hoy y siempre es y ha sido el PRI, para aportar su granito de arena a la resistencia contra la amenaza populista y autoritaria de López Obrador.

Esos buenos coahuilenses debieran pensar que para detener la amenaza lopezobradorista, debe ponerse un alto a cuanto lo alimenta, que también es corrupto y corruptor: el régimen del pasado, el viejo PRI que sigue vivito y coleando y que, en muchos sentidos, sigue siendo exactamente el de siempre.

Escuchar a Walss, sin duda, levanta el ánimo, es prueba de que no todo está perdido. Especialmente en ese PAN cuyos actuales dueños se encargaron de destruir, para acabar sometidos a los presupuestos de Morena o del PRI. Su silencio no es casual, siempre fueron centaveros. Así sea una pequeña semilla para otra brega de eternidad, en Walss está viéndose una lucha que sí vale la pena. Porque no es producto del cálculo político, tan socorrido en los círculos del poder, ni porque se planeó en las mesas de estrategia. Vale la pena, simple y sencillamente, porque es lo correcto y está nutrido de verdad. Al funcionario corrupto se le enfrenta y se le señala. Es un deber de todo legislador que sea político de bien.

@chuyramirezr