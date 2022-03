La semana pasada comenzó la Tercera Guerra Mundial y con ésta la consiguiente y definitiva aniquilación de la raza humana... otra vez.

Aunque no es mi intención minimizar los trágicos acontecimientos acaecidos en aquellas regiones que únicamente conozco gracias al tablero de Risk, no puedo dejar de observar la reacción de los más jóvenes sin exclamar el consabido “¡ay, ternuritas!”, que borra las fronteras entre la conmiseración y el más absoluto desdén.

¿Qué se siente, chiquitines, levantarse a trabajar pese al sentimiento de futilidad existencial que genera esa posibilidad ahora menos remota de que en cualquier momento nos cargue a todos la d’esta?, ¿qué se siente irse a dormir y en vez de fantasías lúbricas, imaginarse el cielo en llamas por la acción de los misiles nucleares (¡Nucleares, Jacobo, nucleares!)?, ¿y qué se siente no tener NP idea sobre la referencia anterior?: “¿Quién chingaros es Jacobo?, ¿de qué me está hablando este señor? ¡Mamá, dile que se calle!”.

Bienvenido, joven millenial, improbable lectore centennial, a un día cualquiera de mi infancia. Sépanse que para quienes crecimos en la calidez de la Guerra Fría (el mejor oxímoron, ever), a los días como el pasado 24 de febrero, en que el señor Putin amaneció más emprendedor que de costumbre y, motivado quizás por una conferencia del Máster Muñoz, se dijo: “¡pos como va!” mientras que el resto de la humanidad contenía la respiración y contraía los esfínteres, a esos días, en mis tiempos, les decíamos llanamente “jueves”.

Entiendo que la amenaza de una conflagración nuclear luego de dos años de confinamiento por pandemia tiene a los fans de Bad-Bunbury bastante agobiados, pero -¡hey!- al menos no les tocó la irrupción del sida en el mundo de las enfermedades de transmisión sexual. Una noche de deleite se pagaba entonces con meses de angustia e incertidumbre. ¿Cuarentena en pijama, tragando y viendo Netflix? Eso es hasta un premio si lo comparamos con el estilo de vida de finales del siglo pasado.

Y claro que soy perfectamente consciente de que asumo la posición de los rucos que desdeñan el acontecer de la actualidad junto con todo aquello que causa emoción en las generaciones de mayor efervescencia hormonal (aunque hasta eso, parece como que están muertos por dentro), pero dígame usted si no:

Imagínese que a principios de la década de los 80, el camarada Primer Ministro de la URSSS hubiese decidido invadir alguna región “OTAN friendly” para anexársela así nomás por sus soviéticos aguacates.

Más habrían demorado en echarse un caballito de vodka para agarrar valor que el Tío Sam en blandir sus armas de disuasión masiva, esto es, apuntar todo su arsenal nuclear hacia el bloque comunista y que truene lo que tenga que tronar (lo único que tronó realmente fue nuestra gastritis que se volvió crónica de tanto vivir en el sobresalto atómico).

Pero los EEUU ya no son la policía del mundo y Biden ya anunció que adoptará contra Rusia durísimas represalias... económicas.

Y mientras que el resto de los países solidarios se pronunciaron también por aplicar a Putin el más cruel de los castigos posibles en el siglo 21, la cancelación por Twitter, el siempre pragmático Vicario de Cristo convocó, desde el Vaticano a una huelga de hambre (¿?) y a una jornada de oración para “ayudar” a detener el conflicto, enviando uno de sus tradicionales extrañamientos: “¡Putin, hijo, me extraña!”. WTF, Mr. Potato!

Pobre de don Vladimir, que ya no siente lo duro sino lo tupido. Les manda decir a todos que lamenta haber despertado tan violentísimas reacciones, que le duelen muchísimo las sanciones impuestas contra él, que de verdad no duerme por las noches tratando de dilucidar si estará haciendo lo correcto, pero que por lo pronto y con la pena, pero se va a quedar con Ucrania y las ucranianas y los demás se pueden ir mucho a incomodar a sus respectivas matrioskas.

Ninguna autoridad tengo, desde luego, para hablar sobre este conflicto que tiene a la humanidad en vilo, ya que muchos ven en esto el fin de los tiempos (yo digo que a lo mucho sería un final de temporada).

Sólo tenga cuidado con los medios de comunicación, los que siempre pero especialmente desde que compiten con las redes sociales, se entregan al sensacionalismo más chabacano y no tendrán empacho en venderle hasta el detalle más obvio como ominosa señal de que el Apocalipsis está aquí. Los medios, formales e informales, explotan el miedo porque vende y vende muy bien.

Dada la tibia, desganada y hasta timorata reacción de la comunidad internacional, anticiparía yo un conflicto breve, Rusia se hará con Ucrania y nosotros a tirar ese viejo mapamundi y a exigir la versión actualizada en la mercería más cercana: ¡Pídela a tu ‘boxeador’!

Anticipo, ya le digo, un conflicto breve, pero tampoco me haga mucho caso que con el COVID juraba yo que en tres meses se disipaba el riesgo de contagio y henos aquí, en nuestro tercer año de éxitos.

Guarde la calma y la compostura, por favor. Evite hacer fuertes pronunciamientos políticos, sobre todo si es medio imbécil y quiere justificar a Putin a lo AMLO: “¡Sí, pero los Estados Unidos invadieron más!”. Y no es que a nadie le importe, sino porque nomás retroalimenta el ruido en las redes sociales que, como bien sabemos, son para que intercambiemos sabiduría en forma de memes.

Busque el amor, como la maestra Elba Esther, nos leemos aquí el jueves y recuerde llevar siempre esta canción en su corazón:

We’ll meet again, don’t know where, don’t know when... But I know we’ll meet again some sunny day.