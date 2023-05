“Ay de quien perdona al lobo, porque de esa manera sacrifica a la oveja.” Entiendo que es una metáfora. Pero me vuelve a la manera en que el ser humano insiste en controlar todo a su manera (insistimos en controlar todo a nuestra manera). Mi primera duda (dejando a un lado la metáfora) es, ¿y no tiene derecho de sobrevivir el lobo al igual que la oveja?

En una ocasión me invitaron a una boda en unas cabañas en las montañas boscosas entre Nuevo León y Coahuila, área famosa por su población de oso negro. A una mujer que asistía al evento la escuché muchas veces hablar de lo tanto que le gustaba la naturaleza y estar al aire libre. Durante la noche y en la mañana temprano, al salir a caminar, ella vio, sí, a un oso. ¡Bueno! El día siguiente no paraba de, “¡Ay! ¡Qué miedo! Si saben que hay personas aquí, ¿por qué no hacen algo para que los osos no se acerquen?” Me quedé muda. Toma mucho dejarme muda a mí, ¡eh!

Tengo la misma reacción cuando veo plantas podadas en formas extrañas para dar gusto a nuestro sentido de estética y para que hagan juego con la decoración de nuestras casas. Sí podo mis plantas. Pero es porque si no lo hago yo, vendrá la CFE a cortar mis árboles de tajo. Ya he visto y prefiero tratarlos con más cariño.

También la frase me remite a la manera que vivimos dividiendo a las personas en categorías de víctimas y victimarios, de buenas y malas, de fuertes y débiles, de abusadores y abusados. ¿Será que es cierto que todos cabemos en alguna categoría así? Recuerdo una expresión popular, “Si no eres parte de la solución, eres parte del problema.” Evidentemente en la convivencia entre humanos y entre humanos y el resto de la naturaleza, somos todos parte de algún problema. Me parece inevitable. El panal de avispas que se construyó en un rincón de mi baño presentaba un problema real para mí, un peligro. Pero luego hay quien me diría, “Y ¿por qué se te ocurrió construir tu baño justo donde las avispas necesitarían construir su panal?” No sé cómo responder ante lo absurdo.