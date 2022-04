¿Y dónde está el piloto? (II)

“El avión en el que vamos no parece estar bajo control, el piloto está enfermo, hay problemas con los motores, con las alas, en la cabina, con el timón, el mantenimiento nos falló, el avión va sobrevendido y parece que la gasolina, además de estar muy cara, se nos acaba poco a poco. Pareciera que sólo nos queda esperar que el piloto, sus copilotos y su apoyo en tierra reaccionen, que los pasajeros mantengamos la calma y ayudemos en lo que podamos, y que en el aeropuerto nos prendan las luces de la pista. No creo que debamos confiarnos en que nos caerá del cielo un héroe de la última guerra. Sólo espero que como en el cine, al final el avión aterriza y nadie sale lastimado. Señor Presidente: ‘¿ónde anda?’ Señora primera dama: ‘donde anda, anda bien... no le mueva’. VANGUARDIA, 6 de abril de 2003. Párrafo publicado en este espacio hace 19 años haciendo referencia a una película americana (Airplane! Paramount Pictures Studios; 1980) de comedia en la que todo indicaba que un avión de pasajeros se estrellaría, pero un expiloto de la guerra, con todo y sus traumas, salva a todos. En 2003, ese párrafo se refería a Vicente Fox a raíz de una ausencia poco habitual y bajo rumores de problemas de salud. En aquel entonces sugería yo que era saludable “desfoxificarse” y “desmartitizarse”.

Hace unos días, mientras pasábamos por una turbulencia en mi vuelo hacia México, no pude evitar pensar en el piloto y el paralelismo que tienen un avión y su comandante con un país y su presidente. Lo importante de un capitán es que entiende el manual de procedimientos, respeta y hace respetar las reglas que existen, sin excepciones. Y ver que como país hemos pasado de tener “capitanes” que se subían con manual en mano y tripulación relativamente preparada, pero no sabían qué hacer con el avión, que no lo hacían volar tan alto o rápido como podía, que tuvieron varios aterrizajes forzosos, algunos casi fatales, que vendían partes y refacciones del avión para beneficio personal, que con frecuencia tenían trato diferenciado para los pasajeros de adelante y los de atrás, pero especialmente para los cuates. Para bien o para mal, ninguno de ellos consideró buena idea preguntarle a medio vuelo a los pasajeros si querían quitarlo de la cabina de mando. Así, después de muchos aterrizajes forzosos y cambios de pilotos, lo más que arrojaron fue una desesperante y exasperante “estabilidad turbulenta” de baja altura y velocidad limitada. Otros aviones que despegaron años más tarde y volaban más lento o más abajo que nosotros, ahora andan en las nubes y nos dejaron atrás. El problema no parece ser el avión, sino las tripulaciones.

Esa estabilidad mediocre y la inquietud evidente de más de la mitad de los pasajeros, hartos de que el avión no hiciera lo que podía hacer y levantara igual para todos, y de una tripulación que seguía adueñándose poco a poco del avión, nos hizo traer a un nuevo capitán que estuvo aplicando para el puesto por muchos años. Llegó, se subió al avión y no parece llevar copia del manual de operación, él tiene otro manual en su mente. Es el primero en abiertamente considerar que el manual es un cuento, dando a entender que no lo quiere cumplir y no le importa hacerlo cumplir. Su tripulación parece desgastada, tal vez su antigüedad y falta de experiencia no sea su punto más débil, sino que después de estar tanto tiempo sin el mando del avión no saben realmente qué hacer y más bien parecen amargados, resentidos, oxidados y mudos ante su capitán. El nuevo, a tres años de tomar los controles, está convencido de que los anteriores desvalijaron el avión, pero no está dispuesto a bajarlos de éste, ellos siguen campantes en sus asientos. Se la pasa en el sonido local diciendo que ellos eran peores; muchos todavía le creen.

Lo claro e innegable es que el avión vuela más lento y bajo que antes. Reparte las provisiones que hay en el avión sin preocuparse cuándo se agotarán. Sigue teniendo, en primera clase, a un grupo de cuates que no batallan en que se les sirva primero y bien. Los de atrás ahora están conformes con los pretzels, antes no les tocaba nada. Mientras, los de en medio ven que a este paso el avión puede no sólo tener un aterrizaje forzoso, sino sufrir daños irreversibles. El capitán vuelve al sonido local. Su voz no parece confiada ni sensata. Se le nota enojado, insiste en que el manual no es relevante y que, en todo caso, él tiene otra forma de leerlo. Su tripulación no se atreve a decirle nada. El capitán parece estar volando sin instrumentos, pero su vista y sensibilidad no son lo que fueron. Cae la noche y parece desorientado, algunos en la tripulación lo saben, el avión no va subiendo por más que el piloto jala los controles, lo que pasa es que va de cabeza, entre más insiste en jalar controles para subir, el avión baja más. El piso no está lejos, pero insiste en que vamos bien aun en medio de la tormenta. ¿Tendremos al piloto adecuado para salir de la emergencia? Él, tal vez autoengañado, siente que el 90 por ciento de los pasajeros le acaba de decir que sí.

