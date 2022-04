¿Y el atrapasueños?

“Tu fondo de pantalla es la motivación por la cual sigues adelante”. Supongo que todos hemos tenido variados tipos de imágenes en la pantalla de nuestros celulares, y de la computadora. Con frecuencia cuando alguien está trabajando algo en terapia yo les menciono la opción de poner una imagen que les recuerde el tema que está moviéndose. No tengo por costumbre husmear teléfonos ajenos, así que en realidad no tengo muchos ejemplos de lo que otros tienen en sus pantallas. En este momento tengo una foto de un atrapasueños muy grande que me hizo un artesano de Parras.

Mandé pedir ese atrapasueños porque lo quería colgar en el foro, como talismán de protección y buenas vibras. ¿Funciona? Diría que sí. Pero más importante es que ahora lo tengo en el teléfono para recordarme la razón y el propósito de ese proyecto mío.

Normalmente en la pantalla de mi celular tengo una foto de mí. ¡Ególatra! ¡Vanidosa! ¡Quieres llamar la atención! Sí, por supuesto que quiero llamar la atención, especialmente la mía. Cada uno de nosotros tenemos una razón por seguir adelante, razones que hemos adoptado, decidido, declarado, creído, comprado. Hemos sido sonsacados a creer que vivimos por razones místicas, espirituales, mágicas, o por el bien de los demás. Supongo que lo que le funciona a cada uno es válido. No sé si soy más individualista que el resto o si simplemente no tengo suficiente vergüenza para negarlo, pero el centro de mi vida soy yo. Y eso sin olvidarme por un momento de estar al pendiente de lo que puedan necesitar otros.