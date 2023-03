Les platico los resultados de la entrega de los Óscar en mi irreverente adaptación a México. ¡Arre!

Mejor película animada: “Pinocho”, para Andrés Manuel López Obrador (Pinocchio, de Guillermo del Toro).

Mejor actriz de reparto: Claudia Sheinbaum, por “En todas partes, al mismo tiempo” (Everywhere, all at once).

Mejor diseño de vestuario: Layda Sansores, por “El jaguar negro” (Black Panther).

Mejor sonido: ...