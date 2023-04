Primer acto: Corazón e inteligencia por México

9 marzo 2020: Centenas de miles de mujeres mexicanas, desde integrantes de Colectivas radicales hasta mujeres conservadoras, participaron en este paro nacional; “un día sin nosotras” y “el nueve nadie se mueve”, para “pensar y proponer soluciones colectivas ante las desapariciones de miles de mujeres en nuestro país, como consecuencia de los feminicidios y las brechas de género que impiden que las mujeres sean reconocidas en el ámbito intelectual, político, doméstico, laboral, educativa y de cuidados”.

13 noviembre 2022: Marcha en defensa del INE contra el Plan A de la Reforma Electoral amloista. Millones de mexicanos −de clases medias y altas− marcharon en la CDMX y decenas de ciudades del país y el extranjero para repudiar la Reforma Electoral propuesta por la 4T para reemplazar al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). La reforma incluía el nombramiento por elección popular del Consejo General del INEC y de los magistrados del Tribunal Federal Electoral. Las candidaturas, en ambos casos, serían definidas por la propia Presidencia, la Suprema Corte de Justicia y el Congreso, hoy, bajo el control, de manera mayoritaria, por Morena.

La movilización ciudadana acicateó a los partidos políticos de oposición y a la Suprema Corte para tumbar el Plan A de AMLO.

26 febrero 2023: Marcha en defensa del INE contra el Plan B de la Reforma Electoral amloista. El ejercicio de participación ciudadana anterior se replicó y amplió para protestar en contra del Plan B de AMLO. El cual afectaba la estructura institucional del INE para organizar procesos electorales; reducía su capacidad de fiscalización electoral y limitaba “sus funciones de sanción a funcionarios públicos que utilizaran su cargo para promover su imagen y hacer campaña, entre otras modificaciones”.

Esta segunda movilización ciudadana exigió, a los partidos opositores y a la Suprema Corte, pulverizar el Plan B de AMLO.

Segundo acto: Ni los vemos. Ni los olemos. Ni los sentimos. Ni los escuchamos

Inmediatamente después de afirmar la fortaleza del INE y del Tribunal Electoral como contrapesos al poder de AMLO, los partidos políticos de la “Alianza Va por México” (PRI, PAN y PRD), aliados con Morena y sus satélites (PVEM y PT); decidieron erosionar la fuerza política de ambas instituciones y traicionar las demandas de dos movilizaciones ciudadanas exitosas para fortalecer su propio poder como partidocracia.

¿Cómo pretendían hacerlo? Mediante una reforma que acotaría las atribuciones del Tribunal Electoral y del INE en dos aspectos: intervenir en la vida interna de los partidos políticos −renovación de sus dirigencias y democracia partidista− y exigir a ellos un respeto irrestricto a los derechos político electorales que apuntalan la paridad de género y la representación de grupos vulnerables en el Congreso y el Senado.

Finalmente, la presión mediática impidió que PRI, PAN, PRD, Morena, PVEM y PT llegarán a un consenso. Por lo pronto.

Tercer acto: ¡Ya llegamos, apá: somos las “corcholatas” de la oposición!

En ese divorcio entre ciudadanía −de clases medias y altas− y partidos políticos de oposición, aparecen un ciudadano y diez militantes partidistas preocupados por ser “la corcholata” capaz de unificar a la oposición en 2024.

En un evento organizado por el empresario Claudio X. González está el único ciudadano, Gustavo de Hoyos; y 10 militantes o exmilitantes partidistas: Demetrio Sodi, Enrique de la Madrid, Santiago Creel, Lilly Téllez, Claudia Ruiz Massieu, Beatriz Paredes, Silvano Aureoles, Miguel Ángel Mancera, Juan Carlos Romero Hicks y José Ángel Gurría.

¿Permitirá la partidocracia que la “corcholata” de oposición en 2024 tenga un origen ciudadano? No.

¿Podrá alguna de esas “corcholatas” derrotar a Morena en 2024? Muy difícil.

En el improbable caso de ganar, ¿podría esa “corcholata” representar una alternativa más allá del neoliberalismo del pasado o del neopopulismo de la 4T? No.

Desenlace. México no resiste un regreso al pasado neoliberal, so pena de resucitar otro Mesías tropical. Pero, ¿tiene hoy, desde la oposición, la capacidad de construir una alternativa que nos permita rebasar ese pasado y el presente neopopulista? No.

Esa es la tragedia que enfrenta nuestro país y que presenta una pregunta crucial: ¿cómo construir el otro México posible?

Su respuesta, nos responsabiliza a todos.

Nota: El autor es director general del ICAI. Sus puntos de vista no representan los de la institución