¿Y qué signo eres tú?

Sí, es verdad que leo posts que tienen que ver con signos astrológicos. También es verdad que, para asuntos reales, consulto con un astrólogo profesional, uno que no escribe memes. Esta semana me topé con un post que dice, “Signos que te enseñan a amar... (a ser paciente, a superar el dolor)”. Mi signo está incluido en la tercera categoría.

Pensé en varias maneras de interpretar estas declaraciones. Podríamos pensar que quienes enseñan a amar es porque saben amar, o porque no saben y son el vivo ejemplo de como no amar, o porque demandan tanto amor que no tienes opción más que aprender. Y así con la paciencia y el dolor.

Acusan a géminis de ser los indicados para enseñar a otros a superar el dolor. ¿Eso significa que causamos mucho dolor? ¿O que hemos padecimos tanto dolor que sabemos como transitarlo? Supongo que yo he causado dolor, y sé que he vivido muchísimo dolor. Entonces no sé cómo tomar el meme. Aclaro que comparto estas cosas porque me divierten. Los leo y recuerdo a alguien de algún signo y veo lo que dice y me da risa, o algo. A veces los mando con dedicatoria. No son cosas que tomo en serio y yo no los escribo.

Habiendo dicho eso, debo decir que no creo que haya quien nos enseñe a amar. No creo que otras personas nos enseñan cosas así. Si quiero amar, si quiero tener paciencia, si quiero superar el dolor, tendré que aprender a hacerlo, a crecer y a madurar a través de mis experiencias para poder lograr lo que necesito. Y para absolutamente nada importa mi signo astrológico.