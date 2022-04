¿Y si no me engancho?

Les cuento mi experiencia de esta mañana. Es un día libre, algo que no he tenido en meses. Me levanté tarde, punto a mi favor. Atendí a las mascotas, hice la primera taza de café, traje mi computadora a la sala (a mi lugar de no hacer nada), me dispuse a escribir, con el plan de seguir más tarde limpiando la terraza y trasplantando, podando y separando algunas plantas.

En las últimas horas han pasado cosas que han movido el plan. Lo que me pregunto, y les pregunto, es ¿cómo se le hace para seguir un plan y no atender llamadas, mensajes, sugerencias, comentarios, etc.? Creo saber la respuesta. Podría apagar el teléfono. Podría no responder mensajes. Podría no engancharme con comentarios que me caen mal. Podría simplemente hacer lo mío y no aceptar que nadie más se involucre. Podría no atender a quien toque la puerta.

Y me río. Soy incapaz de tener el teléfono apagado. Tengo hijos y es el único medio de comunicación que tenemos (y sí, es una excusa). Tengo carácter obsesivo-compulsivo, así que el aviso de mensajes sin leer en el teléfono me altera los nervios, y mi deber ser me indica que se responde a todo de inmediato (citas, consultas, información sobre psicoterapia o el foro, propuestas... hasta las indecorosas). Y ahora me río de nuevo, pero de manera más traviesa. ¿Qué tal si una tarea que me toca en este momento, cuando parece que todo está en proceso de cambio, sea justo hacerlos esperar (a Uds.); no atender, poner horarios, desconectarme, no engancharme (o sea no responder ante cualquier estímulo)? ¿Uds. lo han logrado? ¡Cuéntenme cómo!