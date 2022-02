Ya basta de darle vueltas a la placita (Segunda parte)

“El que por su gusto muere hasta la muerte le sabe”.

Dicho popular

En una entrevista a Jorge Castañeda -hecha hace ya algunos años-, expresaba que “lo primero que todos los extranjeros notan al llegar a México es que el mexicano es incapaz de decir que no. Y este rasgo anecdótico, si le rascas un poco, refleja una aversión al conflicto y a la competencia que se traduce, por ejemplo, en la incapacidad para la construcción de mayorías, porque el país no cree en las mayorías, cree en los consensos. En México se retuercen las leyes por imperativo político para rehuir el conflicto. Y el individualismo explica la reproducción de un liderazgo basado en el viejo patrón caciquil...” Somos víctimas de nosotros mismos y esto se explica porque el victimismo se sostiene sobre un sistema de creencias erróneo y limitante, y cuando el individuo se siente cuestionado se recurre la mayoría de las veces a la arrogancia disfrazada de escepticismo. Así se encara –infortunadamente- a quien piensa diferente a nosotros, y nos dice que el cambio es ya imperativo. Ni siquiera se quiere hablar sobre ello.

Sin duda que el medio tiene influencia en nosotros, no es fácil desprenderse de los patrones de vida establecidos por siglos y decidir transitar por otros derroteros, pero hoy tenemos el deber ciudadano de hacerlo. Ya basta de decir no, hoy tenemos que ir por el sí. La pasividad nos está cobrando muy caro... ¿Qué no? Negarlo es absurdo. Ahí le va algo de lo que nos está ahorcando: La inseguridad pública y la incapacidad del gobierno para ponerle un hasta aquí. Es la primera obligación del estado con sus gobernados. Hoy está peor que nunca. Nos estamos volviendo un país dominado por las mafias de la delincuencia organizada y no hay visos de contenerlas. Dos derechos fundamentales, como son la salud y la educación, no constituyen prioridad para el gobierno. No tiene nombre la condición en la que se encuentran. Y con esto se están llevando en las extremidades inferiores el futuro de México.

Pensar diferente en una sociedad acartonada, enferma de olvido de sí misma, y esto no es de ahora, es toda una heroicidad, recorra la historia de la humanidad, lo menos es que le tachen de raro o de loco. Hubo épocas en las que les costaba la vida. Y hoy no andamos muy lejos de semejante actuación. A veces se cambia porque ya no hay de otra, y eso implica sentirse frustrado o avergonzado. De ahí la resistencia a romper con el statu quo. Y se decide aguantarse, quedarse callado aun y cuando esto obre en contra del propio bienestar. Hoy vivimos con miedo en este país, se trata de un México en que el imperio de la ley es solo un mito, la ley aquí no es garante de tus derechos, de todos esos derechos que se leen hermosos –para quien lee, porque la mayoría no ha desarrollado tan edificante hábito– en los primeros 29 artículos de nuestra Carta Magna. Un país es democrático en la medida en que los ciudadanos tienen una situación de igualdad frente a la ley, es decir la posibilidad auténtica de defender sus derechos fundamentales frente a la autoridad y otros ciudadanos; dos, cuando se vive con la confianza de que existen instituciones autónomas y totalmente independientes del gobierno en turno que son un contrapeso real del mismo y con capacidad crítica para generar opinión pública, y tres, donde hay una prensa libre, plural, critica y diversa. Por supuesto que hay más que apuntar al respecto, pero destaco estos. ¿Cómo ve, estimado leyente? ¿Tenemos esto, o es pura palabrería? Yo estoy hasta la ídem... de la frasecita chocante de la autoridad cuando ante la comisión de un delito sale con que “vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”. ¿Por qué tenemos que vivir resignados con un sistema de esta naturaleza?

Necesitamos atrevernos a cambiar nosotros. Los que tienen hijos niños o jóvenes, por favor edúquenlos de otra manera y sobre todo denles principios, llenen de valores su interior. Ser honesto no es ser pendejo, ser responsable tampoco, ser solidario en tu comunidad, participar en el seno de la misma, interesarte en mejorar el entorno del que eres parte, ser exigente con tus gobernantes, conocer las funciones y facultades de estos y también tus derechos y obligaciones como mexicano, como ciudadano, no te convierte en nerd...Necesitamos cambiar nuestra mentalidad, asumirnos como mexicanos, como ciudadanos al 100 por ciento. En la medida en que nos respetemos a nosotros mismos, respetemos a los demás, porque vivir en armonía es conveniencia propia, vamos a tener sin duda representantes de primera en los cargos públicos -estoy asqueada de tanto talegón, ratero e inservible ¿usted no?- y este país será el mejor lugar para vivir.