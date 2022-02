Yanquis y gachupines

A estas alturas del partido, podemos concluir que Carlos Loret de Mola propinó un contundente golpe mediático al Presidente de la República.

AMLO perdió todas las formas, se le ve fuera de sus casillas. Como nos decían cuando éramos niños: “el que se enoja, pierde”; hoy, enojado, López Obrador empieza a perder.

El ostentoso y costosísimo modo de vida que se está dando su hijo mayor, José Ramón, se encuentra en el centro del debate público, en los medios de comunicación y entre las clases medias y altas de los centros urbanos.

En la historia del país, menudean los casos de hijos y familiares de presidentes de la República que ostentan una vida de dispendios inadmisibles. Nada cuesta presumir que han incurrido en actos de corrupción o tráfico de influencias. La figura del “familiar incómodo” es ya, un tópico familiar; pero AMLO le ha impreso una carga especial, en virtud de su cotidiana prédica en favor de una vida austera, ajena a los lujos. “Con la vara que mides, serás medido”, reza el refrán popular, hoy AMLO paga los platos rotos por su hijo a muy alto precio. No contento con su prédica y sus denuestos, dice constantemente que debemos conformarnos con pocas cosas y reprueba lujos y opulencias entre los mexicanos.

Más allá de que sean o no correctos el austericidio presupuestal y la pobreza franciscana como forma de vida, es claro que esas formas de vida no se practican en la familia del Presidente. Las actitudes de José Ramón chocan evidentemente con la predica de AMLO. El uso de aviones privados, la camioneta Mercedes-Benz y la lujosa casa en Estados Unidos, desdicen al Presidente.

El propio José Ramón reconoció, meses antes de que su padre asumiera el poder, que no tenía empleo y que estaba por definir su futuro. No se le conoce actividad económica alguna. La producción y venta de chocolates Rocío que estaban por lanzar al mercado, como iniciativa de los hermanos López Beltrán, no se dejan ver en tienda alguna. La empresa familiar tiene una raquítica página de internet que promociona tres tipos de chocolate, no muestra número telefónico de contacto ni cómo hacerles pedidos.

AMLO trató de justificar los enormes gastos de su hijo diciendo: “Al parecer, la señora tiene dinero”. Pareció que López Obrador acudiría a su estrategia más exitosa: negarlo todo, no ponerle atención, refugiarse en sus fieles seguidores y controlar el debate.

Como no puede darse el lujo de enfrentar a Estados Unidos, le queda pelear con el segundo de la lista de resentimientos mexicanos: los españoles. AMLO se lanzó contra ellos, pidió que las relaciones diplomáticas se pausen y poner un alto a las empresas hispanas; obligó al director general de Pemex a balbucear algunos datos. La respuesta del Gobierno español fue clara y sencilla: esperarán la comunicación oficial.

Cuando parecía que la cortina de humo iba a bastar para tapar los dispendios de José Ramón, el Presidente tropezó con su peor enemigo: él mismo. Un día después de la ofensiva contra el Gobierno español, rompió una regla de oro y se fue contra la prensa, contra el periodista mismo que evidenció a su hijo, equiparó los ingresos de uno y otro, dijo que solicitará información al SAT y que exigirá una explicación a Televisa que aún le está pagando.

En una frase construida con más hígado que cálculo racional, el Presidente puso en evidencia diversas ilegalidades y un clarísimo abuso de poder. Yanquis y gachupines que tanto malestar remueven en los sentimientos de los mexicanos, fueron opacados por la vena autoritaria e intolerante de Andrés Manuel. ¿Inicia así el ocaso de la figura presidencial de Andrés Manuel López Obrador? Opino que sí.

@chuyramirezr