Yo no bailo ni en las bodas

Hace años me invitaron a un programa de televisión para hablar de mi primera novela. Era un noticiero y me citaron muy temprano; estaba de visita en esa ciudad y aproveché la vuelta para hacer la promoción. Ya en el estudio, resultó que hubo un cambio de contenido y no pudieron darme espacio, peeeeeeeeero -me dijo el productor- ahorita empieza un programa de variedades (conocidos también como programas de señoras) en el que te pueden entrevistar.

- ¿Crees que sea adecuado? Digo, la novela trata de bacterias y gente mutilada.-Sí, ahí buscamos la manera de abordarlo.

-Si no se puede, no hay problema. Entiendo que es noticiero en vivo y salen cosas de última hora. Lo podemos dejar para después.-Nombre, así le hacemos.

El productor me explicó que el inicio del programa consistía en que los conductores e invitados estarían en una línea frente a las cámaras; luego se haría un acercamiento a cada invitado para que hable muy brevemente sobre su participación. Todo esto con música de fondo, la cual deberíamos bailar.

-Híjole, no creo estar a la altura de las circunstancias, mejor lo dejamos para otro día.

-No pasa nada, ya en la bola verás que te ambientas.

-De verdad, no bailo ni en la regadera por temor a ser juzgado por mi superyó, no creo poder hacerlo en un programa en vivo.

-No pasa nada -me dijo una chica curvilínea- Sí, no pasa nada- secundó un galán. Es difícil negarse a peticiones de gente bonita, así que acepté.

Nos acomodamos ante cámaras y luces. Además de los conductores, había una astróloga, un señor que hablaba de historias paranormales, un chef y una coach de vida. ¡Entramos en veinte segundos! Gritó alguien de la producción. Empieza a escucharse Carmen, se me perdió la cadenita. Todos se pusieron a bailar. Me sorprendió que incluso los invitados que parecían más serios se meneaban con el ritmo de la música. Una conductora me tocó el hombro: cuando la miré, empezó a aplaudirme para animarme a bailar. Sentí que la sangre me calentaba las mejillas. ¡Diez segundos! El volumen de la música aumentó. Qué caro te está saliendo promover tu libro, Astor, escuché a mi superyó en tono de burla. De verdad intenté guardar las formas, pero no pude: un desplante de Lupita Dalessio me obligó a abandonar el foro. Salí casi corriendo antes de ser captado por las cámaras en vivo. Le dije adiós con la mano al productor; no me quise despedir por temor a que me convenciera de volver. Ya en mi coche, a salvo, sentí una culpa tremenda, y juré no contarle a nadie lo sucedido. Pero ya se sabe, uno a veces rompe las promesas.

#PromociónDeLibro #YoNoBailoNiEnLasBodas