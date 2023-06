Yo ya no estoy dispuesta a que cualquier detalle que me altere arruine el todo, ¿Y tú?

A veces me pasa que un detalle arruina el todo. Lo que realmente sucede es que le doy tanta importancia al detalle que ocupa toda mi atención. Es una característica de mi estructura de carácter. Lo he sabido siempre, así como creemos todos saber nuestras características (cualidades y defectos, en lenguaje cotidiano), pero anoche se me presentó de manera muy consciente. Lo único que no pude ser fue resistirlo. Anoche no. Creo que, en adelante, podré manejar esa situación de otra manera. De verdad no merezco perderme de diversión porque alguien más trajo un tema que me altera. ¿Por qué no decidí hacer caso a la fiesta y el baile y no a la otra situación? Mi autoconocimiento me indica que tengo la tendencia a ser así, de que la molestia apague el disfrute. Anoche me di cuenta de que tengo la opción de escoger. 67 años de edad y 30 de ellos en psicoterapia y apenas. Nunca terminamos de conocernos y nunca terminamos nuestro proceso personal.

No se nos quitarán esas tendencias, esas reacciones impulsivas, pero podemos dejar de reaccionar al instante de manera igual, como cualquier máquina lo haría. Podemos acercarnos y observar cada vez más la manera en que reaccionamos por inercia y aprender a tomar una respiración para decidir si seguir hacia adelante o hacer algo distinto. Al experimentar ese algo distinto, tal vez encontramos maneras de vivir más a favor de nosotros mismos. Anoche me dejé ir en un espiral de enojo y ansiedad. Eso hago con frecuencia. Ese espiral me lleva a un lugar de tristeza y amargura, de dolor. No era necesario. Pude haber no revisado el celular o bien no abierto el mensaje. Pude haberle dicho a la persona en cuestión que no era un momento adecuado para el tema y que quería disfrutar de la fiesta. Pude haber no contestado nada. Sí, tenía opciones. Tomé la de siempre. Creo que estoy lista para que, a la próxima, mande lo que me inquiete a la ch$%&#$% y cantar y bailar.

Te invito también a ubicar una característica tuya que te quita el gozo de la vida, para observarla y trabajarla. ¿Va?