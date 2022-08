La Región Carbonífera no es solamente una zona de miseria y abandono, es un área de destrucción humana y ecológica, un sector en donde no hay futuro y donde la vida se apaga porque no hay regeneración de los territorios explotados y ninguna posibilidad de promover otros géneros económicos.

Esta semana en Agujita, Coahuila, al menos 10 mineros quedaron atrapados por la inundación de una mina, es posible ...