La cantante Ángela Aguilar está dispuesta a seguir triunfando este 2024 con nueva música y proyectos para seguir conquistando a sus fans, a quienes recientemente ha sorprendido con un inesperado anuncio a través de sus redes sociales.Lista para explorar nuevas facetas e ignorar los malos comentarios, la hija del cantante Pepe Aguilar anunció que debutará en las pantallas de cine con "material inédito" que muestra el proceso creativo de su próximo disco."Ángela Aguilar llega a Cinemex para mostrarnos el camino que la llevo a crear su nuevo álbum, Boleros! Descubre en exclusiva este material inédito de su nuevo proyecto musical. Únicas fechas, 31 de enero y 1 de febrero. ¡Vívelo antes que nadie!", es la información que se puede leer en la publicación conjunta que la cantante y la cuenta oficial de la cadena Cinemex realizaron hace unas horas mediante la red social de Instagram.En la foto que ha sorprendido a todos sus fanáticos, Ángela Aguilar demuestra su pasión por la moda al lucir un ajustado vestido dorado con pedrería y unas mangas de plumas que sin duda la transportan a la época de los boleros mexicanos, es decir, alrededor de la época de 1920, año en que dicho género musical comenzó a hacerse conocido en nuestro país.Su característico corte de pelo bob y un maquillaje que deslumbra, son los elementos que también destacan en el póster oficial de la película que hará debutar a la guapa Ángela Aguilar en la pantalla grande, una noticia que definitivamente ha generado opiniones encontradas en los usuarios de Instagram.Antes de anunciar su debut en la pantalla grande, la cantante Aguilar compartió un video en blanco y negro donde aparece junto a Pepe Aguilar, su papá, en un estudio de grabación donde aparentemente están grabando su nuevo proyecto musical. "Hay melodías que trascienden generaciones", escribió la joven cantante mexicana."Tremenda voz", "Que bonito que tu papá sea el que te grabe", "Por eso me encantan... los mejores cantantes de México", "Canciones que llegan al corazón" y "Tienes al mejor maestro", son algunos de los comentarios que sus 9 millones de seguidores compartieron en su publicación.