3:57am “¿Estás bien?”

¿Qué no es obvio? Si estuviera “bien” estaría dormida. Pero llevo casi 50 años trabajando horas extras y a marchas forzadas para... ya ni sé para qué. Y no estoy bien...bueno, no siempre.

Hay un meme con una foto de una niña preciosa, exquisita, rubia, con camiseta blanca y chamarra de cuero negro, una preciosura vestida de ruda. La pregunta que se postea es, “Y ¿qué haces cuando ya no puedes?” La respuesta, “Yo siempre puedo, pendejo”.

Desde niña me han preguntado, “¿Cómo estás?” Siempre he contestado, “Bien.” ¿Para qué contestar otra cosa? Me han preguntado, “¿Te estás divirtiendo?”, mientras, sentada en medio de un prado lleno de pasto en flor, me escurre la nariz y los ojos se me hinchan hasta parecer sapo. ¿Qué no ven? No me queda más que decir que estoy bien. Si no ven lo obvio.

Así vivimos, ¿qué no? La pregunta, “¿Cómo estás?”, cuelga sobre nuestra conciencia. Si decimos que estamos bien, igual y es mentira y estamos esquivando hasta la intimidad en una relación. Si decimos que estamos mal, nos podrían tachar de quejumbrosos, de negativos. Es posible que en ese momento seamos víctimas de algún felizólogo que nos dará un discurso fastidioso que demanda que sonriamos y seamos positivos y agradecidos. ¡Aviso! Soy positiva y agradecida. Pero también estoy cansada y triste.

Tengo mucha energía, pero me canso. Hay ratos en que no quiero ni un mensaje más. No quiero contestar, ni hablar, ni atender, no estoy bien. Es difícil saber lo que necesitamos, y aún más difícil admitirlo y procurarlo. A veces no estamos bien.